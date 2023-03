L’escriptora Eva Baltasar (Barcelona, 1978) ha estat nominada al Booker Prize 2023, el reconegut guardó a la millor obra de ficció internacional traduïda a l'anglès. Baltasar ha estat nominada per ‘Boulder’ (Club Editor) per oferir una “prosa fràgil i bella” en una saga antiga. El jurat del certamen ha fet públic aquest dimarts la llista llarga amb els nominats on, a banda de Baltasar, hi ha noms com Zou Jingzhi, Guadalupe Nettel o Andrey Kurbov que han estat reconeguts després d’haver escrit llibres originalment en búlgar, català o tàmil. El 18 d’abril es farà pública la llista curta de nominats i el guanyador es donarà a conèixer el 23 de maig en un acte a l’Sky Garden de Londres.

La llista llarga del Booker Prize 2023 compta amb obres d’Àfrica, Àsia, Europa i l’Amèrica Llatina. Compta amb l’escriptor més antic que ha estat nominat, tres autors que apareixen per primera vegada en anglès i llibres traduïts d’11 idiomes. El Booker Prize 2023 busca la millor obra de ficció internacional traduïda a l'anglès, seleccionades entre les que s’han publicat al Regne Unit o Irlanda entre l’1 de maig de 2022 i el 30 d’abril de 2023. El jurat està presidit per la novel·lista Leïla Slimani. L’acompanyen Uilleam Blacker, Tan Twan Eng, Parul Sehgal i Frederick Studemann.