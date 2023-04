L'actriu Carme Elías (Barcelona, 1951) publica aquest dimecres el llibre de memòries 'Quan deixi de ser jo' (Columna). La intèrpret s'ha afanyat a fer aquest exercici de memòria vital en plena lluita contra l'Alzheimer que pateix des de fa tres anys, tal com ella mateixa va fer públic l'any passat. "Escriure un llibre de memòries mentre la meva s'esvaneix és arriscat", escriu Elías, qui no obstant això ha sentit l'impuls de fer-ho ara, quan encara és, diu, "plenament conscient del que faig i de com ho faig". L'actriu combina al llibre els records de tota una carrera amb la narració de l'experiència de la malaltia en present. L'obra arriba també en castellà publicada per Planeta.

Carme Elías va anunciar el març del 2022 que té Alzheimer. Ho va fer públic el 19 de març que en rebre el Premi Especial del Brain Film Fest al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). L'actriu va aprofitar el discurs d'agraïment per explicar la seva situació i com va impactar en la seva carrera: "No podia continuar una escena; no podia parlar; el cor i el cos es rebel·laven". "De cop i volta, tot s'atura i saps que et dirigeixes cap al no-res i comença una agonia", va afegir. L'any anterior l'Acadèmia del Cinema Català li havia concedit el Premi Gaudí d'Honor per tota la seva trajectòria. Enguany, l'Acadèmia del cinema espanyol li ha concedit la seva Medalla d'Or. Des d'aquell anunci, Elías ha rodat encara dos films amb la directora veneçolana Claudia Pinto, 'Las consecuencias', i el darrer, un documental sobre la malaltia que pateix, 'Aquí, ahora', que encara no s'ha estrenat. Elías va debutar en el cinema amb 'La orgía. Stico', 'Demasiado joven para morir viejo', 'El rey pasmado', 'Puente de Varsovia', 'Los peores años de nuestra vida', 'La flor de mi secreto', 'Pesadilla para un rico', 'Morir (o no)', 'El año del diluvio', 'Los aires difíciles', 'Planes para mañana', 'Camino' i 'Quién té cantará' conformen la filmografia de l'actriu, que culmina amb tres pel·lícules amb la firma de la directora veneçolana Claudia Pinto ('La distancia más larga', 'Las consecuencias' i 'Aquí, ahora', documental sobre els 50 anys de carrera de la actriu barcelonina.