El grup editorial Penguin Random House (PRHGE) ha adquirit la barcelonina Roca Editorial, segons ha fet públic aquest dilluns el gegant de l'edició. Ambdós han col·laborat des de l'any 2007, amb la publicació de llibres de butxaca i la distribució dels títols de Roca a l'Estat i l'Amèrica Llatina.

Fundada l'any 2003 i dirigida per Blanca Rosa Roca, el catàleg de l'editorial consta de més d'un miler de títols de ficció, no ficció, literatura infantil i juvenil i còmic, i diversos segells. L'editorial i el seu catàleg s'incorporen ara a la cartera de PRHGE i el grup s'encarregarà de "liderar" la nova etapa, segons es desprèn de les manifestacions tant de Roca com de la consellera delegada de Penguin, Núria Cabutí.