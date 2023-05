L'editorial Males Herbes ha reeditat ‘Entre Sant Peters i Sant Pau’, d’Antoni Munné-Jordà, que va ser finalista del Premi Sant Jordi 1995. L’autor explica a l’obra les claus de la complicada relació que va tenir amb el seu pare, excombatent de la División Azul, i retrata la Barcelona convulsa dels anys 60 i 70, a través de les relacions personals del protagonista. En roda de premsa, Munné-Jordà ha destacat que “cadascú té la seva biografia i un no ha d’assumir necessàriament la dels altres” com en el cas de la història del seu pare. L’autor ha reconegut que, vist el llibre amb la perspectiva dels anys, no pot renunciar a les coses que va escriure a l’obra als 90. I, de fet, per això ha assegurat que no ha fet canvis en la història.

‘Entre Sant Peters i Sant Pau’ és la història d’un fill de classe obrera en la Barcelona franquista, nascut al barri del Raval, orfe de mare i que creix al costat del pare, un excombatent de la División Azul que se sent catalanista. A mesura que el protagonista vagi creixent, la relació amb el pare es convertirà en un conflicte permanent.

L’autor ha indicat que ‘Entre Sant Peters i Sant Pau’ és la història d’un pare que ha tingut una activitat de la qual no se’n sent orgullós com el seu pas per la División Azul, però ha estat la seva gran aventura i no hi renuncia, tot i ser catalanista amb uns valors diferents. I, per altra banda, hi ha un fill, que quan era molt jove els antics membres de la División Azul eren percebuts com nazis i del règim i ell havia d’amagar als seus companys el passat del seu pare. “Cadascú té la seva biografia i un no ha d’assumir necessàriament la dels altres”.

Munné-Jordà, autor d’obres com ‘Ofici de torsimany’, ‘Demà serà un altre dia’ o ‘Michelíada’, ha destacat que a la novel·la presenta uns mites com els de la División Azul o del ‘Barri xino’ i s’intenten desmitificar. Ha recordat, per exemple, que també hi havia catalans que anaven amb l’esvàstica i que el ‘Barri xino’ de les novel·les “sempre hi ha punyalades i prostitució i allí també hi viu gent barcelonina normal i és una arrel de Barcelona”.

Ha reflexionat que ara es porta molt la novel·la autobiogràfica, però quan ho va escriure l’autoficció no estava de moda. “Quan escrius sempre fas servir material autobiogràfic perquè un parla d’espais coneguts”, ha afegit.

‘Entre Sant Peters i Sant Pau’ va ser finalista del Premi Sant Jordi l’any 1995 i va ser publicada per primera vegada a Edi-Liber Editorial el 1999.

‘Dins el riu, entre els joncs’

Aquest llibre és “el germà gran de ‘Dins el riu, entre els joncs’”, segons ha explicat l’editorial, obra que també ha publicat Males Herbes i és un dels grans èxits literaris de Munné-Jordà. A través de la ficció, explora els motius pels que algú d’ideologia catalanista es podia haver allistat a la División Azul.