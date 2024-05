Audrey Magee: "La violència és un factor determinant que acaba impactant en el teu dia a dia"

L'escriptora Audrey Magee (Enniskerry, 1966) ha publicat 'La colònia', la seva segona novel·la, editada en català per Edicions del Periscopi i en castellà per Sexto Piso. La història passa en una petita illa de la costa irlandesa, on en Lloyd i en Masson arriben per diferents motius.

Les dificultats que tindran els dos per conviure l'un amb l'altre trasbalsen la resta d'habitants, que hauran de fer-se valer davant els prejudicis externs.

Magge explica que es tracta d'una reflexió sobre el colonialisme, que també tracta altres temes com la llengua i sobretot la violència, que travessa les vides dels personatges. "És un factor determinant que acaba impactant en el teu dia a dia i que sempre he intentat entendre", subratlla.