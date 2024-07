Colm Tóibín: “És fàcil escriure una novel·la sobre un assassinat, però és difícil fer-ho sobre el matrimoni”

L’escriptor Colm Tóibín ha afirmat aquest dijous que és fàcil escriure una novel·la amb un fil argumental al voltant d’un assassinat, però es més difícil fer-ho sobre el matrimoni”. Tóibín ha fet referència a ‘Long Island’, la seqüela de l’aclamada ‘Brookklyn’, les dues publicades per Àmsterdam. També s’ha mostrat interessat en els silencis, pel seu dramatisme i perquè li permet jugar amb el lector. L’autor participarà aquest dijous al CCCB en un acte organitzat per Arcàdia, editorial que ha publicat enguany ‘La mirada captiva’, un recull de quinze assaigs de l’escriptor sobre artistes com Miró, Calder, Barceló o Tàpies.

L’autor ha manifestat que ‘Long Island’ és una seqüela de ‘Brookklyn’, tot i que ell està en contra de les segones parts. “Em vaig adonar que tenia una novel·la amb un fil argumental i la novel·la és tot el seguit de conseqüències que són dictades per una acció inicial”.

En aquest context, Tóibín ha dit que gran part de les novel·les són de misteri o de novel·la negra. Apareix, ha indicat, un cos sense vida al terra i tota la història tracta sobre les implicacions i conseqüències d’aquest fet. L’escriptor ha assegurat que és fàcil escriure una novel·la amb un fil argumental al voltant d’un assassinat, però en canvi no és sobre un matrimoni. Ha posat com exemple que ‘Jane Austin’ tot depenia del matrimoni com els diners. “Era una mica com les novel·les on hi ha un assassinat”.

La novel·la ‘Long Island’ comença el 1976 i creu que és el darrer any en el qual es pot imaginar que sigui important per a la societat si una parella es casen o no. “Després del 76, fins i tot a Irlanda la gent començava a viure en pecat i això no implicava cap drama com abans”.

L’escriptor també ha expressat que a les novel·les li interessa el silenci perquè és dramàtica i et permet jugar amb el lector, uns saben una cosa i altres no i això és un gran motor d’energia narrativa.

‘La mirada captiva’

Arcadia ha publicat de l’autor ‘La mirada captiva’ (Arcàdia), traduïda per Helena Lamuela. L’editorial també l’ha publicat en castellà amb el títol de ‘La mirada cautiva’, traduït per Cristina Zelich. És un recull de quinze assaigs breus triats d’entre els més de quaranta que ha escrit sobre artistes i les seves obres els darrers vint anys.

‘La mirada captiva’ és un llibre sobre art, especialment sobre una determinada manera de mirar i de deixar-se captivar; una manera de llegir i de narrar. Al prefaci que obre el llibre, inèdit i especialment escrit per a aquesta edició, Tóibín explica la importància de la pintura en la seva vida i en el procés creatiu, i demostra el vincle estret que uneix art i literatura.

“La meva manera d’acostar-me a l’art és amb la mirada”, ha manifestat l’autor, qui ha declarat que alguns pintors van començar a repetir-se una vegada i una altra fent la mateixa pintura i aquesta és una idea fascinant.

‘Long Island’

La visita de Colm Tóibín coincideix amb la publicació de ‘Long Island’, editada per Àmsterdam amb traducció de Ferran Ràfols Gesa, i en castellà a Lumen, amb traducció d'Antònia Martín Martín.

Eilis Lacey, l’heroïna dels seu gran èxit de vendes ‘Brooklyn’, protagonitza ‘Long Island’. Vint anys després dels fets, als anys setanta, Eilis està vivint amb el seu marit, Tony Fiorello, i els seus fills en una casa a Long Island, massa a prop dels seus sogres. Una notícia impactant impulsa Eilis de tornada a Irlanda, a un món que ella creia que feia molt de temps que havia deixat enrere.

CCCB

L’escriptor irlandès participarà a ‘La imaginació apassionada’, una conversa amb Àlex Vicente, que tindrà lloc aquesta tarda al CCCB en un acte organitzat per Arcàdia.

L’autor

Colm Tóibín (Enniscorthy, 1955) és un dels escriptors més rellevants de la literatura anglosaxona actual, traduït a més de trenta llengües. És autor de novel·les tan celebrades com ‘Brooklyn’ (Costa Novel Award, 2009), ‘Nora Webster’, ‘La casa dels noms’, ‘El testament de Maria’, i ‘The Master’ i ‘El mag’, a partir de les figures de Henry James i Thomas Mann, respectivament. A més de diversos reculls de contes, com ara ‘Mares i fills’, el relat ‘Un llarg hivern’ o el volum d’assaigs ‘A Guest at the Feast’, darrerament ha publicat el poemari ‘Vinegar Hill’ i la novel·la ‘Long Island’.