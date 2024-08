Els llibres d’edició especial estan de moda

Fa cinc mesos, Rebecca Yarros tornava a Espanya amb la segona part de la seva saga més exitosa, Ales de ferro (Planeta), amb una edició especial limitada amb les vores d’un color vermellós adornat de dracs daurats que va captar l’ull dels lectors amb afany de col·leccionista. Va ser tot un boom literari i es va comparar amb el llançament de la saga de Harry Potter, però també la seva publicació va estar envoltada en una polèmica perquè les unitats eren limitades, per la qual cosa molts es van quedar sense el seu volum exclusiu.

El cert és que ni Planeta ni Rebecca Yarros havien inventat el concepte, però és evident que va marcar un abans i després a les edicions especials, que a més inclouen vores pintades i amb algun disseny. Van saber ajuntar les peces del puzle de l’èxit: lectores enamorades d’un món de fantasia especial i ben construït amb un vincle amb una edició especial de la novel·la amb què han disfrutat tant, i de manera exclusiva.

Ningú sap del cert per què hi ha un boom de les edicions especials, però sí que hi ha indicis que poden explicar aquest fenomen. El primer és que és una característica que fa temps que existeix en països com els Estats Units o Alemanya, i "en un món globalitzat per les xarxes socials era impensable que no arribés aquí", assegura Miriam Malagrida, del Departament de Màrqueting i Comunicació de Crossbooks. A més, també hi ha raons més socials, com que les noves generacions llegeixen cada cop més, i llegeixen en paper, tal com demostren les dades del mercat. "Són un públic que sent veritable passió pels seus autors i llibres favorits", afirma.

Després d’Ales de ferro en els últims mesos el fenomen s’ha replicat amb nombroses edicions especials de novel·les del gènere fantàstic i romàntic, com per exemple Una corte de rosas y espinas y Una corte de niebla i furia, de Sarah J. Maas (Planeta), o Powerless, de Lauren Roberts (Alfaguara), edicions especials de novel·les ja publicades que aporten aquest plus tant estètic com experiencial per a les lectores.

"No és que col·leccionin [les lectores] tot el que hi hagi d’aquest món, sinó que tenen una gran delicadesa estètica i realment n’aprecien els acabats, les edicions amb cobertes boniques", explica Laia Zamarrón, directora literària d’Alfaguara IJ, Salamandra IJ & Nube de Tinta. També assegura, en tot cas, que després de l’èxit de les anteriors edicions des del segell no volen saturar les llibreries de col·leccionables, i per aquesta raó que opten per seleccionar molt bé les apostes tant en el moment del seu llançament com amb els llibres que ja tenen recorregut i que veuen que són líders en vendes.

De la fantasia al gènere romàntic

El fenomen especial va començar pel gènere fantàstic, cada vegada més popular sobretot en la gent jove, i ara s’està traslladant a d’altres com la novel·la romàntica, en què també es replica la fórmula, com per exemple a Rey de la ira d’Ana Huang (Crossbooks), La hipótesis del amor d’Ali Hazelwood (Contraluz) o Esnob d’Elísabet Benavent (SUMMA) o la sèrie Bridgerton de Julia Quinn (Titania).

"Les edicions de col·leccionista es mouen molt bé en el mercat, però generalment són llibres que ja venen avalats per un èxit en vendes en les seves edicions tradicionals (almenys en el nostre cas)", afirmen fonts d’Ediciones Urano a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7. També recalquen que una altra clau de l’èxit és el "fetitxisme" que els lectors, especialment els més joves, tenen pels llibres i les exclusives. L’única tirada limitada fa que aquestes novetats literàries siguin un objecte de desig, de manera que de seguida que surten al mercat, els lectors van a les llibreries per aconseguir un dels exemplars que, amb el temps, es convertiran en una relíquia.

Vincles que asseguren l’èxit

Però, realment, què fa decantar les lectores per optar per comprar-se l’edició especial abans de la bàsica? Consultades per El Periódico, les característiques que han de reunir són simples: que la història tingui transcendència, que els hagi agradat el llibre (en cas que ja se l’hagin llegit) i que sigui diferent i bonica. Segons expliquen, els que compren les versions deluxe opten per fer-ho també perquè tenen un espai a casa dedicat específicament als llibres, perquè els ha encantat tant el llibre que volen tenir aquesta versió especial entre les mans, o perquè la diferència de preu entre el bàsic i l’especial en el moment del llançament no és tanta i opten per la prèmium perquè és més exclusiva i bonica.

D’altra banda, les lectores que normalment no es compren les edicions col·leccionables, quan sí que ho fan és perquè tenen molt carinyo al llibre, a la saga o a l’autor, perquè volen tenir alguna cosa més especial de la novel·la. Una altra característica que els fa comprar-les són els detalls que incloguin, com per exemple que continguin overlays, vores pintades, contingut exclusiu o mapes exclusius de la història.

També s’ha de destacar el factor de les xarxes socials, ja que el famós BookTok (el TikTok especialitzat en llibres) és també una de les peces del trencaclosques per a la consecució de l’èxit d’una novetat literària. Segons expliquen diverses lectores, solen assabentar-se de les novetats a través de la xarxa social, on tenen els seus perfils de referència (els equivalents influencers) que els mantenen al dia del sector editorial i on també poden veure abans que es publiquin les edicions especials limitades per apuntar-se’n el dia del llançament i ser de les primeres a aconseguir-les. Precisament, part de l’èxit d’Ales de ferro de Rebecca Yarros va venir de fer-se viral en l’aplicació.