Dolores Redondo torna el 13 de novembre amb "Las que no duermen NASCH"

L'escriptora basca Dolores Redondo tornarà a contactar amb els lectors el 13 de novembre amb la publicació de la novel·la 'Las que no duermen NASH', en la qual porta l'acció a les Valls Tranquil·les de Navarra on "no agrada que es desenterrin secrets ni es revelin veritats", segons ha anunciat avui l'editorial Destino. La ficció també tindrà edició catalana en traducció de Núria Parés: 'Les que no dormen NASH' sortirà el mateix dia amb edició de Columna.

La psicòloga forense Nash Elizondo, el març del 2020, mentre documenta l'origen d'una llegenda sobre bruixeria a la sima de Legarrea, en una de les Valls Tranquil·les de Navarra, troba el cadàver d'un jove desapareguda tres anys abans, Andrea Dancur. Un crim que va commocionar tot un país i pel qual una dona és a la presó.

No obstant això, la troballa i l'aparició de noves pistes obliguen a reobrir la investigació, que es desenvoluparà en dos plans diferents: a través del mètode científic i mitjançant l'aprofundiment en la psicologia dels implicats i el coneixement dels misteris ancestrals. Segons avança l'editorial, Elizondo s'endinsarà "en un territori mític i a estones hostil, tindrà ajudes inesperades i es posarà al capdavant d'una estirp de dones que no es dobleguen ni tan sols quan són víctimes".

En aquesta història de l'autora de la Trilogía del Baztán, tot se succeeix "vertiginosament" i "sense treva", amb uns personatges secundaris que també deixen empremta, portants entre tots el lector a "l'abisme de la crueltat", en una atmosfera de presagis i intuïcions.

Des que Dolores Redondo es va donar a conèixer el gener del 2013 amb la primera novel·la de la Trilogia del Baztán, 'El guardián invisible', amb la policía foral Amaia Salazar de protagonista, ha venut milions d'exemplars, ha guanyat el premi Planeta amb 'Todo esto te daré', i ha escrit altres títols com 'La cara norte del corazón', ambientada en la Nova Orleans de l'huracà Katrina.

A més, la trilogia s'ha adaptat al cinema, s'ha anunciat l'adaptació audiovisual d''Esperando al diluvio' i, a França, s'ha estrenat aquest any la sèrie de televisió basada en 'Todo esto te daré'.