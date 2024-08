Laia Aguilar publica 'Tots aquells mars': "És una novel·la que parla sobre el poder reparador que tenen les històries"

L'escriptora Laia Aguilar (Barcelona, 1976) ha publicat 'Tots aquells mars', editat en català per Columna i en castellà per Destino. La seva nova novel·la està ambientada a Formentera i tracta sobre la Greta que, marcada per la desaparició de la seva germana petita, torna a l'illa per cuidar de la seva àvia i retrobar-se amb la seva mare, amb qui té una relació distant i conflictiva. Aguilar explica que el relat aborda la profunditat de les relacions humanes i la complexitat dels vincles familiars, però també posa l'accent en les històries màgiques que venen de la transmissió oral. "Parla sobre el seu poder reparador i de la força que tenen perquè ens ajuden a reinterpretar el passat i entendre la vida i a nosaltres mateixos", sosté.

'Tots aquells mars' recull la història de dues germanes: la Greta d'onze anys i la Julieta de set, que tenen una relació molt ambivalent i plena de clarobscurs, però que a la vegada comparteixen un món farcit de rondalles i llegendes màgiques que els explica la seva àvia Matilde. Tot plegat, desemboca un matí en la desaparició de la Julieta vora el mar i va seguit d'una incògnita que vehicula tota la novel·la: què va passar aquell dia i quina implicació hi va tenir la Greta.

La novel·la, de fet, tal com explica l'autora comença vint anys després d'aquests fets, quan la protagonista torna a Formentera i es retroba amb la seva àvia i la seva mare, l'Helena, tot i que amb aquesta darrera té un tracte distant i complicat. Les tres dones són també els tres pilars d'un llibre que tracta temes com la culpa o la pèrdua. "Crec que per damunt de tot parla del poder reparador de les històries, les que ens expliquem a nosaltres mateixos sobre la nostra pròpia vida, perquè depenent de com ho fem aquest ens pot salvar o condemnar", afegeix.

Aquest marc relacional que es teixeix entre els personatges també està carregat de "secrets, misteris i també silencis", els quals s'hauran d'anar trencant per poder descobrir finalment què va passar amb la germana petita i en quines circumstàncies. De fet, segons l'escriptora, la mateixa Julieta juga un paper important en la novel·la, tot i que inevitablement ho fa des d'un "passat" que continua repercutint en el present de la resta de la família.

Una idea sorgida d'un llibre de llegendes

L'espurna que va inspirar Aguilar a escriure la novel·la va ser el fet que fa uns anys caigués a les seves mans un llibre de llegendes i rondalles de Formentera. "Em va captivar", reconeix, "perquè s'hi expliquen uns fets naturals i sobrenaturals". El procés va durar uns dos anys aproximadament, ja que el darrer llibre publicat va ser el de 'Les altres mares'. Entremig l'escriptora, que també és guionista, ha estat treballant en el rodatge de la versió cinematogràfica de 'Wolfgang', sota la direcció de Javier Ruiz Caldera i amb Miki Esparbé i Jordi Catalán, en els papers protagonistes de pare i fill.

Aguilar, però, deixa clar que 'Tots aquells mars' és un llibre – que com igual que les seves altres novel·les – està centrat en els personatges, que són el centre de tot. "Hi ha diferents maneres de crear i la meva és a partir dels personatges. Els dono voltes, intento buscar les seves esquerdes, les seves capes... i al final són ells que em dicten la història".

Pel que fa a la trama, l'autora reconeix que ha gaudit molt del procés, ja que si bé la història incorpora un component de duresa – com és la desaparició de la Julieta – alhora aporta una gran lluminositat. "Tinc la sensació que gràcies a les llegendes, el món màgic i aquest amor, tot plegat esdevé un punt de fuga de la realitat. Tot i ser una història dramàtica m'ha permès anar més enllà", conclou, "hi ha una certa redempció en les meves històries i crec que això té a veure amb la meva manera de ser".