Ignacio Martínez de Pisón publica «Ropa de casa», unes memòries en què parla de la seva vida, família i professió

L'escriptor Ignacio Martínez de Pisón (Saragossa, 1960) publica 'Ropa de casa' (Seix Barral), un llibre que li serveix per fer un viatge a través del temps per parlar de la seva vida, família i professió. A través d'aquesta autobiografia novel·lada, l'autor repassa diversos moments de la seva infància i joventut que esdevenen, a la vegada, un retrat dels profunds canvis de la societat espanyola que va viure la seva generació després de la dictadura. Segons l'autor, tot plegat va néixer de la voluntat de "retenir" la seva memòria familiar després de la mort de la seva mare fa uns anys. "De novel·les en puc inventar moltes, però només he tingut una família i una vida, i per això es tracta d'un llibre molt especial", assegura.

La idea d'escriure una autobiografia va sorgir per primera vegada el 2018, quan la mare de l'autor va morir. Aquesta situació el va portar a pensar en la necessitat d'investigar sobre algunes coses del seu pare – mort amb anterioritat -, però també de preservar certes històries i anècdotes de la seva vida. A través de 'Ropa de casa' va poder anar posant en ordre aquests records que aborden diferents etapes.

De fet, Martínez de Pisón deixa clar que no es tracta d'un llibre d'autoficció, sinó de les memòries reals de la seva família, si bé reconeix que la mateixa memòria pot "modificar" algunes parts. "Intento explicar la veritat de les coses que recordo, però inevitablement hi ha una ficció involuntària. Sempre dic que l'autoficció no m'interessa: les novel·les són novel·les, i les memòries són memòries", sosté.

Un altre aspecte destacat del títol és el rerefons, que es desenvolupa a partir del final de la dictadura fins a la consolidació d'una democràcia que s'integra a Europa. Uns anys en què l'escriptor recorda una "esperança de futur" en una Espanya on les "coses anaven bé", però a la vegada amb molts canvis. "La meva és una història que molts espanyols de la meva edat sentiran propera, perquè hi ha experiències comunes pròpies d'una memòria generacional", detalla.

El llibre comença amb un Martínez de Pisón nen a Logronyo durant els seixanta, continua amb un jove a la Saragossa dels setanta i repassa també alguns dels moments més importants de la vida de l'escriptor, en aquell moment aprenent de novel·lista a la Barcelona, dels vuitanta. Anys després, reconeix que no es podia haver imaginat que diversos d'aquests episodis tindrien "tanta importància" en el seu futur, sobretot aquells relacionats amb la literatura, un món al qual s'ha acabat dedicant.

A les memòries també parla de la seva admiració pel món cinematogràfic de Buñuel, la decisió de no exercir de professor en un moment en què la vida "era prou econòmica per poder prendre aquesta decisió", o l'estreta relació que va mantenir durant força temps amb Javier Marías. D'altra banda, a 'Ropa de casa' agafen protagonisme dues persones molt importants a la vida de l'autor. El seu pare, de qui va descobrir fins i tot algunes coses que no sabia, i la seva mare, que sense buscar-ho es va convertir en una dona "empoderada a la força" arran de la mort del pare de Martínez de Pisón.

Preguntat per futurs projectes, l'escriptor assegura que ara mateix està centrat en les presentacions d'aquest nou títol, del qual també hi ha un audiollibre llegit pel mateix autor. "Fins que no acabi no em posaré a escriure i, en el meu cas, tot comença amb el primer paràgraf. Allà hi és tot, arriba de cop i si creus que està bé, ja saps per on continuar", conclou.