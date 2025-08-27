Jaume Clotet publica ‘La calavera de l’apòstol’, la segona part d’una trilogia històrica carregada de conspiracions
L’escriptor i periodista tancarà la història amb l'estrena de ‘L’espasa del rei’ el pròxim Sant Jordi
Guillem Roset (ACN)
L’escriptor i periodista Jaume Clotet (Barcelona, 1974) ha publicat aquest dimecres la segona entrega de la trilogia històrica ‘La calavera de l’apòstol’ (Columna). Després de ‘La Germandat de l’Àngel Caigut’, Clotet continua la història amb una novel·la amb sectes religioses, robatoris, revelacions impactants, miracles i una complicada lluita entre el bé i el mal. En aquesta ocasió, el volum segueix parlant de la imatge històrica de Satanàs capturat a Montserrat al mateix moment que, en segon pla, presenta una conspiració al voltant de l’Església catòlica. De cara al Sant Jordi de 2026, Clotet tancarà la trilogia amb la publicació del darrer volum de la història, ‘L’espasa del rei’.
En declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), Clotet ha explicat que la segona novel·la de la trilogia neix per les “peticions de molta gent” que volia continuïtat després del final obert a ‘La Germandat de l’Àngel Caigut’. Satisfet amb la bona acollida de la història i amb diversitat de mites i llegendes reservades en un calaix per a ser explicades, Clotet ha decidit completar la història amb dos volums més.
Segons ha explicat, ‘La calavera de l’apòstol’ manté dos fils narratius. El primer que completa la història iniciada a l’anterior llibre amb Satanàs capturat a Montserrat, i una segona trama nova autoconclusiva sobre una conspiració a l’Església catòlica.
“És una història paral·lela autoconclusiva que comença i s'acaba en el segon llibre. Qui vulgui apostar per aquest llibre sense haver llegit el primer ho pot fer. Hi haurà temes que li ballaran, però es pot fer perquè hi ha una història sencera que comença i acaba”, ha detallat. En qualsevol cas, per Clotet l’obra ha trobat un “punt d’equilibri” per explicar coses noves i mantenir el fil narratiu.
L’autor ha expressat que un dels eixos principals de la segona novel·la gira al voltant d’una bíblia escrita a Ripoll “amb sang veritable de Jesucrist”. “Aquest fet podria haver succeït perquè a Ripoll es feien bíblies, en van fer tres de molt famoses. Està documentat que un papa el segle VII va enviar sang de Jesucrist a Catalunya”, ha justificat.
Precisament una de les premisses de Clotet és entrellaçar elements reals de la història contemporània amb d’altres de més llegendaris i mitològics. “Intento no inventar-me res perquè crec que ja hi ha prou coses documentades, llegendes o mites a Catalunya com perquè no calgui que m'inventi res”, ha defensat.
El segon volum li ha estat “fàcil” d’escriure, però, el repte ha estat contrastar tot allò que explica per què a Clotet no li agrada que els detalls no estiguin “acurats a un nivell extrem”. “Si parlo del cos de Mossos d'Esquadra, les gradacions de Mossos han d'estar exactament com són”, ha posat d’exemple. “A la comissaria de les Corts, si hi ha la infermeria al segon pis, no pot estar al primer pis en el llibre”, ha detallat.
Per complir amb aquesta precisió en els detalls, Clotet s’ha hagut de documentar i “preguntar bé” a diversitat de fonts. “És una por que sempre he tingut i que encara tinc mentre faig el tercer llibre. Això és el que més em preocupa, encara que tingui la història molt clara”, ha afegit.
Sobre el tercer llibre, ‘L’espasa del rei’, Clotet ha indicat que tancarà la trilogia i explicarà un dels aspectes amb què arrencava la història sobre com, quan i de quina manera es captura Satanàs. També es completarà amb noves aventures dels protagonistes principals.
L’argument
Palau de Versalles, 1730. El duc de Noailles arriba a la residència de Lluís XV de França per oferir-li un seguit d’antiguitats i obres d’art procedents dels saquejos de les terres conquerides. Entre elles, una antiga bíblia ricament il·lustrada, una de les tres bíblies que l’abat Oliba va encarregar de copiar en el segle XI, que custodiava el monestir de Sant Pere de Rodes, i que tenia un paràgraf escrit amb una tinta miraculosa, barrejada amb sang de Jesucrist.
Tres segles més tard, a Montserrat, el germà Bernat, com a mestre comandant de la Germandat de l’Àngel Caigut, s’encarrega de custodiar la caixa que conté captiu Satanàs. La pregària constant contribueix a mantenir el diable en estat de letàrgia. El Bernat prega també per tornar a veure el cardenal Hwang, reclòs a les profunditats de l’infern, on és sotmès a les pitjors tortures. En el regne de les tenebres, un cop mort Belzebú, els diables conspiren per fer-se amb la successió de Satanàs i intentaran fer tractes amb en Bernat per complir amb els seus objectius.
Un misteriós robatori a Sant Pere de Rodes desvela la desaparició d’unes restes arqueològiques de valor incalculable. La sotsinspectora Berta Bosch, de la unitat especialitzada en casos estranys, serà l’encarregada de dirigir el cas, pel qual demanarà ajuda al Bernat. Ràpidament, la particular parella s’endinsarà en una investigació que els arrossegarà molt més enllà del que mai s’haurien imaginat.
L’únic detingut pel robatori de Sant Pere de Rodes és un individu estrany que parla arameu antic i assegura formar part de l’ordre de Sant Llàtzer de Jerusalem, una societat militar del segle XII que va ser dissolta pel papa l’any 1572 i que es considerava a si mateixa com l’Església veritable. El discurs delirant del detingut serà clau per desentranyar el cas.
En paral·lel, es produeix el robatori de la bíblia de Sant Pere de Rodes a la Biblioteca Nacional de França, un dels dos únics exemplars que queden al món. El Bernat i la Berta intueixen que tots dos casos estan connectats. La pista del llibre sagrat robat a París posarà al descobert una conspiració ancestral capaç de sacsejar els fonaments de la fe.
