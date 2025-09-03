L'escriptor Albert Villaró publica una biografia del Cadí amb històries inspirades durant l'observació de la serra
El llibre, de Símbol Editors, és el segon volum de la col·lecció Fontalba, amb obres dedicades a diverses muntanyes
Albert L. Cobo (ACN)
L'escriptor urgellenc Albert Villaró publica aquest dimecres el llibre 'Cadí [Una biografia]', en què, entre d'altres, recull vivències familiars i històries estretament vinculades entorn de la serralada. Es tracta d'una obra que combina gèneres, com ara l'assaig, amb altres propis d'un dietari personal. Tot plegat, seguint l'ordre alfabètic de les paraules que, en molts casos, han estat el punt de partida de la inspiració de cadascun dels relats. Aquests han estat ideats des d'Estamariu (Alt Urgell), municipi on viu actualment i que li permet observar la serra a primera hora del dia. El llibre, de Símbol Editors, és el segon volum que es publica de la col·lecció Fontalba, que recopila obres dedicades a diversos massissos i serralades.
L'obra aconsegueix que el lector estableixi una connexió emocional amb la serralada del Cadí. A partir d'aquí, es crea una atmosfera en què cadascuna de les paraules que apareixen en aquest particular diccionari activen records i vivències que estan 'conservades' dins la muntanya. Villaró també explica que el llibre recull "percepcions del paisatge d'ara, reflexions sobre la vida a la muntanya o sobre el paper que té aquesta manifestació geològica tan contundent" en la quotidianitat de les persones que viuen en el seu entorn.
L'escriptor diu que ha optat per un format on "sota una aparent capa d'ordenacions" es dona "una il·lusió fictícia d'estructura en la qual hi ha de tot". Amb tot plegat, s'aconsegueix formar una imatge del Cadí que, com es pot observar, és "una muntanya calidoscopi, on en cada minut canvia la llum i definició". A més, Villaró defensa que aquesta serralada "irradia presència" i converteix en especial cada lloc des d'on es pot apreciar, establint en cadascun d'ells "una connexió diferent".
De fet, en el cas del seu pare aquesta devia ser tan forta que a principis del 1939 va decidir, i posteriorment complir, que s'establiria a la Seu d'Urgell, on va obrir la pastisseria Cadí. "El Cadí ha sigut el sostre, el marc, l'embolcall de molts anys de la meva vida", afirma l'escriptor urgellenc, que guarda en el seu record el contrast de magnituds entre la botiga de la seva família, de petites dimensions, i la grandesa de la muntanya que, finalment, han multiplicat "la caixa de ressonància de les vivències".
Una muntanya per ser observada amb perspectiva
"És una muntanya que és molt diferent quan hi ets que quan la veus des de fora", apunta l'autor de la biografia del Cadí. Així detalla que, a sobre de la serralada, la visió és "més trencada i indefinida, perquè està forma de moltes unitats" i que, en canvi, "amb una certa perspectiva, té una forma molt harmònica dins la verticalitat".
Villaró ha deixat clar que el llibre defuig totalment del format d'una guia tradicional de viatges on es dona a conèixer un lloc i que la seva intenció era portar l'entorn del Cadí a la seva part "més personal, íntima i reflexiva". L'obra està escrita a partir de les històries, pensaments i reflexions que l'autor ha experimentat des de la nit de Cap d'Any fins a Sant Joan, període en què la visió de la muntanya va evolucionant en funció de la meteorologia i les nevades.
A més, es mostra emocionat amb el fet que als lectors se'ls "activin els seus propis mecanismes de reconeixement i de record de la muntanya". En el cas d'aquelles persones que pràcticament no han tingut contacte amb el Cadí o l'han observat de forma més casual, l'escriptor creu que l'obra els pot ajudar a entendre que el contacte directe amb la serralada "modela una mica el caràcter i la percepció estètica".
El llibre forma part de la col·lecció Fontalba, que es va estrenar el mes de març passat amb el volum corresponent a Sant Llorenç del Munt, obra de l'escriptor Vicenç Villatoro. Els pròxims títols estaran dedicats al Collsacabra, a càrrec de Blanca Busquets; el Montseny, escrit per Jordi Cabré; Montserrat, amb una biografia feta per Jordi Llavina; i el Montsant, a càrrec de Roser Vernet Anguera. En tots ells, els autors ofereixen la seva visió més personal d'una muntanya amb què mantenen una relació especial.
- Adeu a les transferències entre pares a fills: el que passa si Hisenda descobreix que tens de sobte uns diners inesperats
- Igualada i Manresa seran punts de trobada d'una nova plataforma de cites ràpides en català per buscar l’amor de proximitat
- Joan Pera, rialles i telèfons maleducats
- Un tiet dels germans Márquez detingut per un cas d'assassinat que s'instrueix a Solsona
- Demana matrimoni a la parella en ple concert del Correfoc
- El Boc apareix al Correfoc de Manresa per homenatjar Txell Fusté i Maite Cots
- La tradició de penjar samarretes després del Correfoc, a la corda fluixa
- Els Sirex estimen i es fan estimar a la Festa Major de Manresa