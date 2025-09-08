Literatura
«El departamento de vestuario», una novel·la de costures perfectes
La irlandesa Elaine Garvey debuta amb una obra excel·lent publicada per Alba Editorial sobre el món del teatre, ambientada a Londres i amb reflexions sobre la condició femenina
Tino Pertierra
El llibre El departamento de vestuario fa entrar en escena una nova autora, la irlandesa Elaine Garvey. El seu debut literari alça el teló sobre un món professional poc representat -tret d’honroses excepcions- en la novel·la: el teatre. Publicada a la col·lecció Alba Contemporánea amb una excel·lent traducció de Laura Vidal, la proposta de Garvey s’endinsa en un espai dominat pels (d)efectes de la identitat difusa, les conseqüències del desarrelament i la invisibilitat a la que són sotmesos alguns oficis que sostenen l’arquitectura teatral, un microcosmos d’esforços, il·lusions i tensions que treuen el millor i el pitjor dels qui l’habiten.
S’aixeca el teló. Ens situem en l’any 2002. La jove Mairéad Sweeney arriba a Londres des de la Irlanda rural a Londres. Un canvi considerable. Dels paisatges tranquils de Leitrim i Donegal al soroll a vegades sòrdid del Soho. És impossible no sentir-se fora de la zona de comfort. A més, es respiren dies de dol per la mort de la reina mare. Mairéad entra a treballar al departament de vestuari d’un modest teatre del West End que va viure temps millors.
En aquest decorat, la part tècnica centrada en els arranjaments de vestuari es porta a terme entre els vaivens emocionals que tenen lloc entre bambolines: no oblidem que és terreny abonat per als egos, enveges i competitivats diverses, amb una presència quotidiana de comportaments masclistes. I tot, en un termini de temps molt curt però suficient per treure conclusions: una setmana. Suficient per construir un microcosmos habitat per companyes de pis poc amistoses, productors tirànics i companys que la veu (i tracten) amb mals ulls i pitjors maneres.
Garvey es mostra com una narradora experimentada que mou els fils dels seus personatges, en especial aquesta Mairéad que esdevé des de la subtilesa i la capacitat d’observació en una presència que respira autenticitat, algú amb qui resulta senzill identificar-se perquè el seu laberint emocional està molt ben traçat. I és que sortir d’un lloc recòndit i plantar-se en una gran ciutat implica arrossegar circumstàncies com la nostàlgia de la terra on s’ha viscut i els conflictes d’identitat que porten a la confusió i el desemparament.
Les ombres del passat, la incertesa d’un futur que qui sap què ens pot deparar, ... El propi treball de la protagonista, fora dels focus que il·luminen l’escena i realcen (més o menys) als qui l’habiten, connecta amb aquesta realitat del qui treballen perquè altres llueixin. Anonimats imprescindibles mostrats amb detalls emocionals precisos i eloqüents. No està en joc el triomf sinó la simple supervivència. L’èxit és no sortir del camí.
L’ofici de Mairéad (d’un cantó a l’altre fent encàrrecs, baralles amb cremalleres trencades, arrugues que s’han d’eliminar, roba interior que s’ha de rentar, ...). té quelcom de metàfora existencial: posar en orden el que llueixen la resta i sargir el passat propi en què les esquerdes familiars i els sentiments de culpa heretats d’una educació estricta omplen el camí de mines. Una metàfora que es pot estendre a la condició femenina en general quan s’uneix a la realitat d’una invisibilitat forçada per una societat experta en claudicacions.
No hi ha glamour en les pàgines de Garvey, no n’hi pot haver. El seu Londres és angoixant i poc lluminós, inhòspit. Vivaç, també. El teatre és vell, humit, no és gens acollidor. Ideal per a un Samuel Beckett, no per fer-hi un musical llustrós. Les escenes quotidianes estan carregades de tensions sense sobreactuació, actors i tècnics comparteixen un territori en el qual estan condemnats a conviure a desgrat de gairebé tots.
La mirada de l’autora no es crítrica, intenta exposar i fer entendre les raons de tots amb la major equitat possible. Són els actes els que defineixen els personatges en un llibret apretat pels corsés socials, que ofega la personalitat femenina. I, tot i aquesta temperatura narrativa, Garvey desplega un to càlid i persuasiu. Sense aixecar la veu, aconsegueix que arribi fins les últimes files del seu espai narratiu. Bufar i fer ampolles prescindint d’heroismes o exemplaritats. Sense cops d’efecte. I quan és necessari, teixeix escenes de bellesa emotiva en enfilar sensacions i sentiments, converses i atmosferes, llampecs i núvols. Garvey no dona puntada sense fil en una novel·la de costures perfectes que mereix un llarg aplaudiment.
