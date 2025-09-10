Andrea Bajani explora la violència familiar en el sistema patriarcal a 'L’aniversari', Premi Strega 2025
"La institució familiar és intocable", afirma l'autor italià
Pere Francesch (ACN)
L'escriptor italià Andrea Bajani retrata la violència familiar en el marc del sistema patriarcal a 'L’aniversari', novel·la guanyadora del Premi Strega 2025. Edicions del Periscopi publica l'obra en català i Anagrama en castellà. 'L’aniversari' és la narració d’un home que explica la història de la seva família després de deu anys d'estar allunyat d'ella. Sobre el protagonista, Bajani ha indicat que "és un home amb una veu masculina que ha crescut en un model patriarcal" i diu prou a aquesta herència.
Bajani ha apuntat que quan escriu li agrada investigar sobre allò que no sap i considera que "la novel·la, la literatura i la poesia són un dispositiu de coneixement". Ha afegit que per a l'escriptor és també "un dispositiu d'incomoditat".
En el cas de 'L'aniversari', s’ha centrat en la institució familiar que és "intocable". Ha relatat que a la societat un pot trencar un lligam que sigui laboral, amistós, d’amistat, pot divorciar-se i la llei et defensa en aquestes situacions. En canvi, "si ets dins les famílies, això no és possible, perquè hi ha una raó de sang, una raó arcaica, i aquí no pots trencar".
L'autor ha remarcat que és una història col·lectiva i que moltes persones s'hi han sentit identificades i tots ells pensaven que eren els únics que havien viscut aquella situació.
Bajani ha indicat que li interessava centrar-se en l’organització patriarcal de la família, que és "una organització generalitzada a tot el món amb milions de famílies". L'escriptor ha manifestat que ha escrit amb la veu d'un home que el seu primer moviment és rebutjar l'herència patriarcal.
Sobre el protagonista, ha indicat que "és un home amb una veu masculina que ha crescut en un model patriarcal i diu prou a l'herència patriarcal. És com un principiant que ara ho ha de reinventar tot", ha afegit. Ha assenyalat que tot es reinventa, però no s'entén que la família no ho faci. "A casa la dona està invisibilitzada i és l'home qui dona la versió oficial, i el narrador refusa aquest paper de la seva mare".
L'autor
Andrea Bajani (Roma, 1975) és escriptor, periodista i traductor del francès i l’anglès a l’italià. És autor de nombroses novel·les i volums de poesia. Amb les seves obres, que s’han publicat en disset països, ha rebut els premis Mondello, Brancati, Recanati, Lo Straniero i Bagutta. El llibre de les cases (Periscopi, 2022) va estar nominada als prestigiosos premis Strega i Campiello. 'L’aniversari', la seva darrera novel·la, ha guanyat el Premi Strega Giovani i el Premi Strega, un dels guardons literaris amb més prestigi en llengua italiana.
Bajani, que viu actualment a Estats Units on dona classes, ha explicat que a la pregunta de què és escriure i d'on sorgeix la inspiració hi ha dues paraules clau, per a ell, que són l'inventari i la invenció. Per una banda, l'inventari, "és tot el que l'escriptor posa sobre la taula abans d'escriure tant la seva vida real com la imaginària, els records, la memòria i tot el que ha llegit". Per altra banda, hi ha la invenció que està molt lligat a la imaginació. "Qui tria fer una novel·la, i no és una autoficció, es posa tot això al davant abans de començar a escriure". L'autor ha reconegut que mai li ha interessat explicar coses de la seva vida.
