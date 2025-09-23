Carme Riera publica 'Gràcies': "Estic molt agraïda als lectors que m'han acompanyat durant cinquanta anys"
L'autora celebra mig segle de dedicació a l'escriptura amb una edició especial de 'Te deix, amor, la mar com a penyora'
Eli Don (ACN)
Barcelona
L'escriptora Carme Riera (Mallorca, 1948) ha publicat 'Gràcies' (Edicions 62), unes memòries literàries en què exposa les motivacions que l'han acompanyat durant mig segle d'escriptura. La publicació d'aquest llibre coincideix amb l'estrena d'una edició especial de la novel·la 'Te deix, amor, la mar com a penyora', de la mà de la mateixa editorial, i amb motiu de la commemoració dels cinquanta anys de la seva primera edició.
Riera assegura que si ha pogut mantenir aquesta carrera tan fructífera ha sigut gràcies als lectors, que l'han "acompanyat" durant tot aquest viatge. "Són ells qui han fet possible aquest miracle", insisteix.
