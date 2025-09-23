Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Carme Riera publica 'Gràcies': "Estic molt agraïda als lectors que m'han acompanyat durant cinquanta anys"

L'autora celebra mig segle de dedicació a l'escriptura amb una edició especial de 'Te deix, amor, la mar com a penyora'

L'escriptora Carme Riera a Barcelona

L'escriptora Carme Riera a Barcelona / ACN

Eli Don (ACN)

Barcelona

L'escriptora Carme Riera (Mallorca, 1948) ha publicat 'Gràcies' (Edicions 62), unes memòries literàries en què exposa les motivacions que l'han acompanyat durant mig segle d'escriptura. La publicació d'aquest llibre coincideix amb l'estrena d'una edició especial de la novel·la 'Te deix, amor, la mar com a penyora', de la mà de la mateixa editorial, i amb motiu de la commemoració dels cinquanta anys de la seva primera edició.

Riera assegura que si ha pogut mantenir aquesta carrera tan fructífera ha sigut gràcies als lectors, que l'han "acompanyat" durant tot aquest viatge. "Són ells qui han fet possible aquest miracle", insisteix.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
  2. Dues fleques de Manresa i Berga, entre les que millor fan el pa de pagès
  3. Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
  4. Macrodispositiu per desallotjar més d’un centenar de persones d’un càmping il·legal de Mataró
  5. Detecten el mètode scalping a Manresa: estafen dues persones als caixers de la ciutat
  6. Els Bombers evacuen a 27 persones atrapades a l'estació del funicular de Sant Joan a Montserrat
  7. L'endemà del temporal: una pedra talla durant una hora la linia d'FGC de Manresa a Barcelona
  8. Confirmen que el segon cos trobat a Sant Quintí de Mediona és el pare del nen de Masquefa arrossegat per l'aigua

Els promotors de la central reversible de la Baells preveuen pagar 12 milions d'euros en impostos durant les obres

Els promotors de la central reversible de la Baells preveuen pagar 12 milions d'euros en impostos durant les obres

L’Agència Espanyola de Medicaments nega relació causal entre el paracetamol durant l’embaràs i l’autisme

L’Agència Espanyola de Medicaments nega relació causal entre el paracetamol durant l’embaràs i l’autisme

Carme Riera publica 'Gràcies': "Estic molt agraïda als lectors que m'han acompanyat durant cinquanta anys"

Carme Riera publica 'Gràcies': "Estic molt agraïda als lectors que m'han acompanyat durant cinquanta anys"

El fiscal demana presó a l'acusat de forçar el pis de l'exparella a Moià després que ella el deixés durant una videotrucada

El fiscal demana presó a l'acusat de forçar el pis de l'exparella a Moià després que ella el deixés durant una videotrucada

Laporta pressiona l'Ajuntament per reobrir ja el Camp Nou: "La pilota està a la seva teulada"

Laporta pressiona l'Ajuntament per reobrir ja el Camp Nou: "La pilota està a la seva teulada"

Ordre internacional de cerca i captura del general acusat de l'assassinat de la infermera manresana Flors Sirera

Ordre internacional de cerca i captura del general acusat de l'assassinat de la infermera manresana Flors Sirera

Transgourmet Ibèrica commemora a Madrid els seus 100 anys d’història

Transgourmet Ibèrica commemora a Madrid els seus 100 anys d’història

Súria estrenarà la nova biblioteca el mes de maig vinent

Súria estrenarà la nova biblioteca el mes de maig vinent
Tracking Pixel Contents