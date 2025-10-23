Homs publica 'El diablo y Coral', una emotiva història sobre una jove jueva obligada a conviure amb el dimoni
L'autor diu: «Tothom intenta que el mal sigui aliè a un mateix, però no deixa de ser un espectacle»
Eli Don (ACN)
El dibuixant de còmic Josep Homs, conegut popularment com a Homs, ha publicat 'El diablo y Coral' (Norma Editorial), una emotiva història sobre una jove jueva obligada a conviure amb el dimoni que arriba aquesta setmana a les llibreries. L'acció passa a la ciutat de Praga, el 1938, coincidint amb una època marcada per l'auge dels feixismes a l'Europa d’entreguerres. Homs sosté que el volum - elaborat per primera vegada en solitari - porta el lector a fer una reflexió sobre "allò que està bé, i allò que no", així com la frontera "sovint subjectiva" que separa una cosa de l'altra. "Tothom intenta que el mal sigui aliè a un mateix, però no deixa de ser un espectacle a l'hora de veure-ho com a espectador", assenyala.
La història d’’El diablo y Coral’, editada per Norma, posa el focus en la Coral, una noia jueva que viu a Praga just abans de l’esclat de la Segona Guerra Mundial i que per certes circumstàncies comparteix una relació directa amb el dimoni. Durant tot el llibre tots dos busquen la manera de desempallegar-se de l’altre i en el cas de la protagonista, fer-ho sense acabar ella arrossegada a l’infern.
Homs relata que tenia ganes de treballar amb dos personatges que fossin “absolutament antagonistes” i que representessin la idea del “bé i del mal” amb la seva forma de pensar i de ser. “En termes absoluts és bastant senzill distingir que és el bé i què és el mal, però quan busques els límits la cosa es complica”, explica l’autor. Altres temes que incorpora l’obra són el folklore – en aquest cas de la capital txeca – i també les relacions entre pare i filla.
“És un altre aspecte on vaig posar l’accent, volia parlar de les etapes de l’adolescència”, apunta, “de com un quan és petit adora els seus pares fins al moment de la ruptura i futura reconciliació en l’etapa adulta, quan entens que la majoria de les coses que feien, eren pel teu bé”. Per Homs, el mal sempre ha sigut un tema que ha generat una certa fascinació, relacionada amb allò “prohibit”, però també des del punt de vista d’intentar “comprendre” perquè una persona “fa una cosa que és absolutament improbable que facis tu mateix”.
Pel que fa a l’escenari, l’autor va triar Praga en un període molt concret: abans de la Segona Guerra Mundial, en el qual es respirava una tensió molt concreta. “Vaig pensar que si el dimoni estava exiliat a la Terra havia de ser en algun moment en el qual es podia percebre que el món s’havia tornat mig boig”, detalla. Lamentablement, admet que en l’actualitat la història que ha creat ressona més que mai amb l’auge de l’extrema dreta i els conflictes bèl·lics.
“És una cosa que es pot veure ara, en un context en què certs poders estan actuant de forma il·legal mentre Europa calla una mica per aquesta por que tot plegat no desemboqui en una nova guerra mundial”, relata. També veu amb preocupació “l’augment dels nivells de violència” en diversos aspectes. “No sé si el dimoni influeix de forma directa o no, però és molt perillós”, conclou.
El dibuixant de còmic s’estrena amb aquesta obra com a autor en solitari, signant per primera vegada també el guió. Homs assegura que ha sigut una experiència d’allò més enriquidora que li ha permès recuperar antigues sensacions. “Com quan començava a dibuixar, amb tot per aprendre, recursos que no havia fet sevir mai... amb l’escriptura hi ha tantes coses per descobrir”, celebra.
De cara a projectes futurs, no descarta tornar a fer un projecte pel seu compte, però també afegeix que està treballant en una nova entrega de la sèrie ‘Shi’, que podria veure la llum en un any.
