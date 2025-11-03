Pablo Maurette guanya el 43è Premi Herralde amb la novel·la 'El contrabando ejemplar'
El jurat descriu l'obra com un viatge "molt amè" per ficcions històriques i personals
Eli Don (ACN)
L'escriptor Pablo Maurette (Buenos Aires, 1979) ha guanyat el 43è Premi Herralde de Novel·la amb 'El contrabando ejemplar'. L'obra tracta sobre una novel·la robada, que mai es va arribar a acabar i que un narrador en primera persona, en Pablo, roba a un amic i mentor seu. El manuscrit parla de l'infortuni de l'Argentina durant tota la seva existència - que no aconsegueix arribar a la grandesa a la qual aspira - i explica el perquè d'aquest fracàs. El jurat descriu l'obra com un viatge "molt amè" per ficcions històriques i personals, així com per la natura "anòmala, monstruosa i híbrida" de persones, cultures, literatures i països. La novel·la es publicarà el pròxim 26 de novembre.
En l’edició d’enguany s’han rebut un total de 892 originals, dels quals cinc van passar a la final. El jurat, format per Cecilia Fanti, Gonzalo Pontós, Marta Sanz, Juan Pablo Villalobos i Sílvia Sesé ha concedit finalment el premi a Pablo Maurette, que s’havia presentat sota el pseudònim de Carlos Bernárdez, per la seva obra ‘El contrabando ejemplar’. El premi literari està dotat amb 25.000 euros.
Sesé ha qualificat la novel·la de “fascinant” i escrita amb una energia “additiva” que celebra el relat i el fet d’explicar històries com a projecte de vida. També ha assegurat que és una obra molt “divertida” que barreja temps històrics, tot i estar situada a la contemporaneïtat. “És la novel·la que tot lector podria desitjar”, ha conclòs.
Pel que fa a Sanz, n’ha destacat uns personatges “memorables” que retraten diferents dualitats i mostren que en cada home “hi ha quelcom monstruós”. “És una celebració de la literatura”, ha insistit. En la mateixa línia s’ha expressat Pontón, que ha valorat que disposi de “materials diversos” i “capes de profunditat”, afegint que, en definitiva, és “una novel·la esplèndida”.
Una sorpresa que “mai hauria imaginat”
L’autor s’ha mostrat emocionat per rebre el premi, afirmant que ha sigut una sorpresa que “mai hauria imaginat”. Un dels motius, ha explicat, és perquè el posa en companyia d’escriptor que “admira molt”, però també perquè qui l’atorga és Anagrama, una editorial que uneix Espanya amb tots els països de parla hispana. “És un honor rebre aquest premi”, ha subratllat.
La novel·la de Maurette posa el focus en la vida d’en Pablo, un aspirant a escriptor sense gaires escrúpols que viatja a Madrid per recuperar un manuscrit que l’Eduardo – amic i mentor – va deixar morir. El llibre en qüestió mai es va acabar, però pretenia explicar el que és inexplicable: el desafortunat destí de l’Argentina, que durant el segle XVII va configurar la seva economia amb un sistema de comerç clandestí anomenat ‘contraban exemplar’.
Decidit a apropiar-se de la novel·la impossible del seu company, el protagonista s’enfronta a un procés que el porta a reconstruir la seva pròpia biografia i també la de l’autor del manuscrit: un peronista excessiu i sentimental, una figura desbordant, marcada per les contradiccions i la melancolia. Entre les seves pàgines trobarà també nombrosos personatges, entre ells una figura folklòrica amb una maledicció que sembla pesar sobre el país.
En aquest sentit, no es tracta d’una “oda nostàlgica” ni tampoc una “reconstrucció històrica”, sinó una novel·la que reflexiona sobre el sentit del perdut i de l'inventat. L’escriptor – autor de dues novel·les i quatre llibres d’assaig – ha explicat que el projecte en qüestió es va gestar durant molts anys a partir d’idees, paraules i imatges, fins que un dia es va adonar que estava “a punt”.
De fet, ha apuntat que en certa manera és també un cert homenatge “al plagi” a través de la història d’en Pablo i l’Eduardo. “La literatura és un acte de paramnèsia, perquè en certa manera repetim allò que veiem i coneixem, un llibre està fet de tots els llibres que un mateix ha llegit”, ha apuntat, “és un homenatge al robatori, perquè tot està robat d’alguna banda”.
Finalment, preguntat per què creu que ha agradat al jurat, Maurette ha especulat que, possiblement, sigui per la veu narrativa, “que es transforma en altres veus” i s’acaba convertint en una polifonia. També perquè el relat parla “directament al lector”, una situació que genera “molta intimitat”.
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Es perden amb el cotxe seguint una ruta del navegador a Navès i acaben sent rescatats pels Bombers
- Requereixen als Bombers que obrin un domicili a Sallent, i hi troben mort l'inquilí
- L’Ona, la nena que va néixer en plena dana: 'Els metges estaven a punt de fer-me la cesària i els va sonar l'avís de Protecció Civil
- Els Bombers actuen en tres rescats d'excursionistes en un matí accidentat a les comarques centrals
- Joaquim Colldeforns, veí de Manresa que ha visitat el cementiri per Tots Sants: 'És bo que als nens se'ls parli de la mort
- Aquests són els diners exactes que l’OCU recomana tenir al banc, ni més ni menys
- El major expert en longevitat del món revela el curiós esport que t’afegeix anys de vida