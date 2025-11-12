Charlotte Gneuss s'endinsa en l’Alemanya de l’Est l'any 1976 a 'Gittersee'
L'obra, publicada per Edicions del Periscopi i Acantilado, ha rebut diversos premis
ACN
L'escriptora Charlotte Gneuss s'endinsa en l’Alemanya de l’Est l'any 1976 a la guardonada 'Gittersee', publicada per Edicions del Periscopi en català i per Acantilado en castellà amb el títol 'Los confidentes'. L'editorial ha explicat que 'Gittersee' parla "dels abusos de poder i de la manipulació, i del dolor i l’amor que podem sentir simultàniament per algú que estimem". Gneuss ha dit que algunes persones quan va sortir la novel·la li van dir que els agradaria llegir una novel·la sobre la RDA que no aparegués la Stasi. "Darrere d’aquest desig s’amaga una cosa molt profunda i és que hauria agradat concebre la RDA com un món just sense la Stasi, però aquesta no és la realitat", ha manifestat en roda de premsa a Barcelona.
L'autora ha explicat que la novel·la va començar amb la frase 'Teníem 16 anys', que posteriorment va començar a desenvolupar. Ha assenyalat que li va semblar que la frase tenia un bon ritme per una història i a poc a poc van sorgir els personatges i va anar apareixent una història que és la que ells havien d'explicar.
La història se situa l'any 1976 a l’Alemanya de l’Est. La Karin té setze anys, fa de cangur de la seva germana petita i ajuda en les tasques de la casa la seva àvia que rememora amb tristesa el seu temps com a Blitzmädel (membre de la Lliga de Noies Alemanyes, la branca femenina de les Joventuts Hitlerianes). El pare de la Karin viu desesperat per reparar el seu Škoda i gestionar la vida familiar, i la seva mare preferiria una vida diferent. La Karin se sent segura amb la seva amiga Marie, l’única noia de la seva classe que no vol fer res però vol convertir-se en alguna cosa: la primera dona que arribi a la Lluna. I la Karin està enamorada: del seu xicot Paul, a qui li agradaria ser artista però treballa en una mina a Wismut.
D’un dia per l’altre i sense avisar, el nòvio de la Karin fuig a l’altra banda de la frontera. La noia, sospitosa d’haver-lo ajudat, s’ha d’enfrontar al senyor Wickwalz, l’agent de la Stasi que investiga el cas i amb qui, de manera inesperada, acaba establint una relació de confiança que no s’atreveix a confessar ni a la seva millor amiga.
L'autora ha destacat que la família del Paul és molt sana i com cal. "Té a veure que el món del Paul estava en ordre i gràcies a això ell veu el desordre de la RDA i té la força i el coratge de fugir i marxar cap a l'altra banda de la frontera", ha manifestat.
Sobre la recepció del llibre, Gneuss ha destacat que s'ha parlat sobre "qui té dret a escriure sobre la RDA i qui no". A l'autora se li ha retret que era de l'Alemanya Occident, però els seus pares havien viscut a la RDA i van fugir. Se li havia criticat aspectes del llenguatge sobre com es parlava l'any 76 a la RDA. "He fet servir un llenguatge més actual perquè la llengua evoluciona amb el temps".
A preguntes dels periodistes, l'autora Charlotte Gneuss ha assenyalat que a França, durant anys, l'esquerra va negar els delictes que es van fer durant el comunisme. "És un conflicte de base que hi havia amb aquest socialisme real tan cruel i els conservadors se n'aprofitaven i deien que ja feia temps que veien el que passava a Rússia, però els de l'esquerra feien com si no hagués passat res". Ha declarat que és curiós veure "que alguns russos a l'exili a França tenien problemes amb els socialistes perquè els explicaven totes les seves experiències al gulag i no se'ls creien". Així mateix, considera que és un problema que actualment encara existeix.
Trajectòria
Charlotte Gneuss (Ludwigsburg, Alemanya, 1992) va estudiar treball social a Dresden, escriptura creativa a Leipzig i escriptura teatral a Berlín. Els seus relats han estat publicats en diverses revistes literàries i col·labora habitualment amb el diari 'Die zeit'. Va guanyar la beca de teatre Leonhard Frank i ha fet d’editora d’una antologia per a la revista 'Glückwunsch' (2023) i d’una altra per a 'Neue Rundschau' (2024). 'Gittersee' ha estat guardonat amb el Premi de Literatura Aspekte, el Premi Jürgen Ponto 2023 i el Premi Nicolas Born a primera obra, i ha estat finalista del prestigiós Deutscher Buchpreiss
