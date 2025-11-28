L'Editorial Barcino recupera 'L'auca del senyor Esteve' de Santiago Rusiñol
ACN
L'Editorial Barcino de la Fundació Carulla ha recuperat 'L'auca del senyor Esteve', en una edició a cura de la professora, crítica literària i experta en l'autor modernista Margarida Casacuberta. El volum, peça "fonamental" d'aquest moviment literari de principis del segle XX, "restitueix la llengua viva, irònica i acolorida" amb què Rusiñol retratava la Barcelona de l'època "i el vell conflicte entre l'artista modernista i la burgesia catalana", segons indiquen des de l'editorial. A banda d'un estudi introductori de Casacuberta, l'edició també inclou la reproducció a color de les vinyetes de l'auca original, material gràfic "clau" per entendre la dimensió "popular i narrativa" de llibre, afirma la mateixa font.
Casacuberta ha explicat que el que s'ha volgut fer és "reivindicar la importància" de l'obra com "la gran novel·la de Barcelona" i "restituir-li la idea que és una novel·la que podem llegir en aquests moments, que ens interpel·la en aquests moments de transformació de la ciutat i que ens mostra un Santiago Rusiñol més complex, molt interessant, que defuig el pur costumisme i que estableix una mirada crítica en relació amb la burgesia barcelonina i amb la manera com aquesta construeix la ciutat".
De la mateixa manera, ha assegurat que la novel·la és "molt diferent" de la comèdia "que tothom coneix", caracteritzada sovint pel costumisme i "fins i tot pel sentimentalisme". El llibre, per contra, presenta un Rusiñol "molt crític amb la classe burgesa", una crítica vehiculada "a través d'una ironia fina que ens fa riure, però que ens fa mirar d'una altra manera les transformacions de la Barcelona actual".
També ha explicat que s'ha optat per recuperar la "versió original" de la novel·la del 1907 amb un català que inclou "castellanismes i estructures molt populars" en un intent d'aproximar-se "al barceloní de l'època".
Pel que fa a l'auca il·lustrada, Casacuberta ha explicat que s'han inclòs els rodolins escrits en el seu moment pel poeta mallorquí Gabriel Alomar i els dibuixos de Ramon Casas, reproducció de l'original dipositat al Cau Ferrat de Sitges.
El llibre també incorpora dos articles escrits pel mateix Rusiñol, un dels quals en boca del mateix senyor Esteve de l'auca, en què "es reivindica a ell mateix com un personatge que no és tan maligne o dolent com se l'ha pogut presentar posteriorment".
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
- La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
- Núria Parlon: 'Les rates es menjaven les instal·lacions del parc de Bombers de la Catalunya Central
- El millor formatge de búfala del món fet a Moià, nascut d’uns inicis difícils: 'Ens costava molt de vendre
- Dos incidents a la C-16 en sis minuts de diferència
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- Bolca un turisme en un accident a la C-55, a Sant Joan de Vilatorrada