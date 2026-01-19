Carlota Gurt guanya l'11è Premi Llibres Anagrama de Novel·la amb 'Els erms'
El jurat destaca que l'obra parla de tota mena de sequeres amb "sentit de l'humor, misteri i esperança"
Eli Don (ACN)
L’escriptora i traductora Carlota Gurt (Barcelona, 1976) ha guanyat l’11è Premi Llibres Anagrama de Novel·la amb ‘Els erms’. El jurat del guardó ha destacat que l’obra parla de tota mena de sequeres amb “sentit de l’humor, misteri i esperança”. També ha celebrat que l’autora s’embarqui en un ‘tour de force’ narratiu contra els erms del món actual, demostrant com una “bona ficció, pot imposar-se a la realitat”. A ‘Els erms’, quan la realitat ofega, una imaginació fèrtil i indomable ve a socorre’ns”, ha conclòs. En aquesta edició del premi - dotat amb 12.000 euros - s’han presentat 66 originals. La nova novel·la de Gurt arribarà a llibreries el dimecres 25 de març.
El jurat de l’onzè Premi Llibres Anagrama de Novel·la ha estat format per Mita Casacuberta, Guillem Gisbert, Imma Monsó, Sergi Pàmies, Jordi Puntí i les editores Isabel Obiols i Silvia Sesé, que han decidit per unanimitat atorgar el premi a ‘Els erms’. En edicions anteriors s’han premiat els treballs d’autors com Arià Paco, Clara Queraltó, Andrea Genovart, Pol Guasch, Irene Solà o Llucia Ramis, entre d’altres.
El poder de la fabulació
L’obra comença al parador de Sau un 24 de desembre, on es produeix una trobada entre la Ramona i en Faust, els protagonistes de la història que discorre amb el teló de fons de la sequera. Ella ha arribat per passar-hi dues nits sola. Ell hi celebra un dinar amb els companys d’una feina que fa amb zel malaltís, malgrat que no la suporta; és el cap de la presa de Sau.
L’autora ha explicat que es tracta de dues persones “tan diferents” que gairebé s’assemblen i que potser per aquest motiu senten una curiositat que els empenyerà cap a territoris desconeguts. “No és una història de sexe ni d’amor”, ha ressaltat Gurt, ja que no vol que el lector s’imagini una cosa que no és. “És un llibre que parla de les sequeres: climàtiques, amoroses, professionals, nacionals i barcelonines”, ha concretat.
També ha reconegut que la novel·la reflexiona sobre d’on es treuen les “il·lusions” quan es viu en uns erms. “Perquè al final viure sense és trist i avorrit”, ha opinat. Per això, a través d’espurnes de crítica i humor, i amb l’ajuda de dos personatges que prenent cos en un joc de miralls entre vides reals i imaginades, ‘Els erms’ celebra el poder de la fabulació per impulsar no només un relat, sinó també l’alegria més salvatge.
Un nom conegut
Carlota Gurt és una escriptora i traductora ja coneguda al panorama literari català. És autora dels reculls de contes ‘Cavalcarem tota la nit’ (Premi Mercè Rodoreda 2019) i ‘Biografia del foc’. La seva primera novel·la, ‘Sola’, va obtenir un gran èxit de crítica i de lectors. Amb ‘La teoria dels forats’ (Premi Guillem Cifre de Colonya 2024) va fer la primera incursió en la novel·la juvenil. La seva darrera obra és l’assaig ‘Una aniquilació fallida’, que ha transformat també en una conferència performàtica. Els seus llibres han estat traduïts a l’anglès, el grec, l’italià, el castellà i el gallec. Col·labora en diversos mitjans de comunicació com ‘El País’, Cadena SER, 3cat o ‘Catorze’.
Gurt ha celebrat la notícia, assegurant que no pensava que guanyaria. “Quan ho vaig pair, vaig plorar i tot de contenta”, ha assenyalat. L’autora – que reconeix que “escriu quan pot” i quan la resta de feina li permet– ha apuntat que en aquest cas es tracta d’una obra que ja tenia començada, però que va deixar apartada durant més de mig any. “Em vaig bloquejar un mes i mig la traducció i em vaig dedicar a escriure cada dia fins que la vaig enllestir, amb un procés ampli de revisió posterior”, ha recordat.
De fet, preguntada per la seva situació actual com a escriptora, ha admès que a vegades se sent una mica “descoratjada” per com funciona el sistema. “Crec que no hi ha gaires incentius per escriure: és la teva passió, però també el teu temps i els teus diners”, ha recordat, “m’està rondant alguna idea, però la tinc parada perquè tinc molta feina de la resta i abans d’escriure sempre has de pensar molt, llegir i mirar el món amb els ulls del nou text”, ha conclòs.
