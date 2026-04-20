El Mag Lari publica la seva primera novel·la, 'La casa dels àngels': "Tenia moltes ganes de fabular"
L'immoble del segle XVI on viu l'il·lusionista és l'escenari de diversos misteris i llegendes
Anna Berga (ACN)
El Mag Lari canvia les sales de teatre per les llibreries en la seva primera incursió a la novel·la amb 'La casa dels àngels' (Pagès Editors). L'obra gira al voltant dels misteris i llegendes que amaga Cal Tarragona, la casa pairal del segle XVI de Castellserà (Urgell) on Lari viu, i de com aquests s'entrellacen amb les "passions de totes les persones que hi han viscut". En una entrevista a l'ACN, l'autor ha explicat que la idea d'escriure la novel·la va sorgir "de seguida" que va entrar a viure a l'antic immoble. "Tenia moltes ganes de fabular i, sobretot, de donar vida a la llegenda que explica que el sant Greal va venir a passar una nit en aquesta casa", expressa.
Lari va estudiar Filologia Catalana i sempre havia volgut fer una novel·la, tot i que al principi va començar a escriure l'obra "sense cap pretensió de publicar-la". La inspiració li va arribar de cop quan va arribar a Cal Tarragona i va assabentar-se de les històries que acompanyen la casa.
D'aquesta manera, l'antic edifici pairal no és un espai corrent, sinó un protagonista més del llibre i l'eix principal que uneix les diferents èpoques en què transcorre la trama, que alterna històries ambientades en el segle XII amb l'actualitat quan el Mag Lari adquireix la casa l'any 2018.
Entre les llegendes antigues de la casa que es poden trobar al llibre hi ha la que diu que el sant Greal hi va passar una nit o la que afirma que la viuda Francina Redorta, coneguda com la bruixa de Menàrguens, hi va treballar de minyona abans de ser empresonada i penjada.
Aquests històries s'entrellacen amb personatges principals com el de l'Aniol, un jove d'origen humil que descobreix la seva sexualitat i que té un paper clau en l'arribada del sant Greal a Castellserà. Lari afegeix que "el motor de la història són les passions de totes les persones que han viscut en aquesta casa. Passions d'odi, d'enveges, d'amor o de venjança".
Amb aquestes històries i protagonistes, Lari aconsegueix difuminar la línia entre allò que és real i allò que és ficció. "Com a il·lusionista m'agrada molt enganyar la gent i m'agrada que la novel·la creï aquest dubte", assenyala. De fet, ha tardat cinc anys a fer la novel·la i dos els ha passat investigant perquè moltes dades històriques coincidissin amb la història.
El Mag Lari creu que la novel·la farà que la gent que no ha visitat La casa dels àngels tingui ganes d'anar-hi "per conèixer en primera persona aquest espai, que és real". I per aquells que ja l'han visitada, diu que hi voldran tornar després que descobreixin noves històries ambientades entre les seves parets.
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut
- Pere Venturós, cuiner: «M’agrada que em cuinin perquè fer-ho és un acte d’amor cap als que t’envolten»
- Què pots incloure al teu testament vital a Catalunya i per què convé revisar-lo amb els anys