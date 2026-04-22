Albert Espinosa: "Intento fer històries que m'agradin, no tinc la recepta de l'èxit"
L'escriptor publica 'No has estat mai sol', un thriller emocional protagonitzat per un jove que pot veure esperits
Eli Don (ACN)
L’escriptor Albert Espinosa (Barcelona, 1973) torna a les llibreries amb ‘No has estat mai sol’, editat per Rosa dels Vents en català i Grijalbo en llengua castellana. L’autor s’embarca per primer cop en un thriller emocional protagonitzat per un jove que pot veure esperits i que, en un moment de desesperació, rep un missatge del metge que el va curar quan estava malalt de càncer. A partir de la petició d’aquest vell conegut, s’embarca en una aventura que el portarà a revisar el seu passat. En qüestió de dies, la novel·la d’Espinosa ja s’ha col·locat entre els llibres més venuts a les portes de Sant Jordi. “Intento fer històries que m’agradin", explica en una entrevista a l’ACN, "no tinc la recepta de l'èxit".
La trama de ‘No has estat mai sol’ se centra en el personatge d’en Guido, un jove influenciador de divuit anys que – en aparença – ho té tot, però que en realitat se sent buit. Coincidint amb un moment vital complicat, es posa en contacte amb ell un antic metge que el va tractar i curar de càncer quan aquest en va estar malalt de petit. L’home, que li proposa que el visiti a Menorca, li acaba demanant ajuda per resoldre un assumpte pendent que portarà el protagonista a capbussar-se en el seu propi passat. Una de les particularitats del personatge principal és que pot veure esperits.
L’autor reconeix que sempre ha tingut una relació molt propera amb tot allò relacionat amb “la mort” i sobretot amb “la gent que marxa”. En aquest sentit, es refereix concretament a qui anomena “protectors”, presències que “acompanyen i cuiden” a les persones vives i que ell afirma que veu. Espinosa també explica que al llarg de la seva vida ha tingut somnis premonitoris, amb successos que posteriorment han ocorregut de veritat.
El procés d’escriptura ha durat pràcticament dos anys i s’ha acabat convertint en un llibre que ja es troba a la part alta de les llistes de més venuts i que ha rebut diverses propostes d’adaptacions audiovisuals, les quals l’escriptor està valorant. “Per a mi tenia un final tancat”, admet Espinosa, “però sí que és cert que seria bonic que la història d’en Guido es transformés, per exemple, en una sèrie”.
De fet, diversos dels projectes anteriors d’Espinosa han gaudit d’un gran èxit, com per exemple ‘Polseres vermelles’, que ha arribat a gairebé una trentena de països. Tot i això, insisteix que ell no disposa de cap “recepta” per fer que les coses vagin bé, sinó que es limita a tirar endavant aquelles històries que li agraden. “He dit que no a moltes coses que m’han ofert, perquè jo no les miraria o perquè penso que no tenen allò que m’interessa”, recorda.
“Parlar de la mort et dona molta vida”, assenyala, “encara que en el cas d’aquesta darrera novel·la no parla ben bé de càncer, sinó que està més centrada en el fenomen dels esperits i la recerca d’un futur; tot i això, sí que posa el focus en un nen que se’n surt i la vida del qual continua, i crec que és molt interessant perquè el protagonista no està malalt, sinó que porta a dins la lluita que va viure”.
Espinosa reconeix que ‘No has estat mai sol’ és el llibre que li agrada més dels que ha escrit i que li fa molta il·lusió presentar-lo aquest Sant Jordi, un dia “especial” per a ell. “Vaig perdre la cama un 23 d’abril i és com el dia en què vaig renéixer”, recorda, “és un dia preciós per moltes coses, i quan no escrivia també ho era perquè veus que és una jornada en què tothom somriu”. Finalment, pel que fa a futures obres, admet que ja està treballant en una nova història relacionada amb els viatges en el temps.
