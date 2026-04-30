Un còmic s'endinsa en la joventut de Guillem Agulló a partir d'un diari ficcionat fins al dia del seu assassinat
Cèsar Martí i Daniel Olmo retraten les inquietuds i anhels del jove de Burjassot més enllà del símbol antifeixista
Nico Tomás (ACN)
El símbol del jove valencià Guillem Agulló, assassinat per feixistes l'abril del 1993 a Montanejos, ha transcendit generacions. Però Cèsar Martí i Daniel Olmo creien que "faltava una història per contar": la d'un simple "xiquet de Burjassot" amb una curta però intensa vida personal. Per aquest motiu han publicat la novel·la gràfica 'El diari de Guillem' (Sembra Llibres), on dibuixen el Guillem Agulló que es forma políticament, però també el campió juvenil d'Espanya de 50 metres braça, el culer que va anar a la final de Wembley o l'adolescent que comença a conèixer l'amor. En una entrevista a l'ACN, els autors assenyalen que el diari és una "llicència literària" que els ha permès connectar el món d'avui amb el de fa tres dècades.
La novel·la gràfica comença en el moment que, passats 30 anys, Betlem Agulló descobreix el diari amagat del seu germà. S'endinsa en les seves pàgines i no el pot deixar anar, revivint la València vibrant però perillosa dels anys vuitanta i noranta. S'hi barregen la música, l'esport, les subcultures urbanes, els amics i la presa de consciència d'un jove enfront d'un feixisme impune. Aquesta lectura del diari per part de la germana també permet connectar passat i present.
En una entrevista amb l'ACN, el coautor Cèsar Martí (la Pobla de Vallbona, 1979) explica que l'objectiu era "humanitzar el personatge" de Guillem Agulló. "S'ha creat aquesta història perquè sabem de l'assassinat, del que va passar al judici, perquè el coneixem a totes les nostres comarques i més enllà. Però qui era com a persona?", es van preguntar. "Trobàvem que faltava una història per contar, sobre un xiquet de Burjassot que es converteix en la figura", resumeix Martí.
El dibuixant Daniel Olmo (Alcoi, 1973) remarca també la història "paral·lela" de Betlem Agulló, la germana, que "connectar amb la història contemporània", llegint el diari ficcionat des del present. "La història actual és molt adient, perquè d'alguna manera s'està repetint, sobretot per l'auge del feixisme i de certes ideologies que són perilloses".
"Hi ha molts paral·lelismes, salvant les distàncies. Potser no la violència als carrers dels anys vuitanta i noranta, però noto molta violència política", coincideix Cèsar Martí, que rebla: "El feixisme no acaba de marxar mai. Sempre ha estat en constant evolució. Només que ara està molt crescudet".
En col·laboració amb la família
Va ser Betlem Agulló qui els va posar en contacte amb moltes persones que van conèixer Guillem Agulló, i això els va permetre fer la feina de documentació per al còmic 'El diari de Guillem'. Amb aquestes fonts i els arxius de diverses biblioteques, han pogut reconstruir alguns episodis de la seva joventut.
Els coautors de la novel·la gràfica destaquen la col·laboració de la família, sense el vistiplau de la qual no haurien tirat endavant aquest projecte. "La idea la teníem clara: volíem humanitzar Guillem", conclouen Cèsar Martí i Daniel Olmo, que diuen ha estat una experiència "molt bonica".
