El pintor Isidre Nonell i l'escriptor Juli Vallmitjana, protagonistes del nou llibre de Julià Guillamon
L'autor publica 'Nonell, Vallmitjana i els gitanos' amb la Barcelona del 1900 com a rerefons
Pere Francesch (ACN)
L'escriptor i crític literari Julià Guillamon dedica una novel·la al pintor Isidre Nonell i l'escriptor i dramaturg Juli Vallmitjana, amb la Barcelona del 1900 com a context i rerefons. L'autor publica 'Nonell, Vallmitjana i els gitanos' (Edicions de 1984), que s'endinsa en la relació dels dos artistes. Guillamon ha explicat que el llibre és "un retrat en paral·lel" de Nonell i Vallmitjana. L'autor els descriu com dos personatges "molt interessants i novel·lescos", que durant una temporada van ser molt amics i l'any 1906 es va barallar per "una bestiesa". La recerca del llibre, que inclou molt material gràfic, l'ha feta Julià Guillamon i Joan Mar Sauqué.
Al gener del 1910, després d’anys de crítiques desfavorables i de no vendre ni un quadre, Isidre Nonell (1872-1911) exposa les seves pintures al Faianç Català i té un gran èxit. Un any després Juli Vallmitjana (1873-1937) estrena al Teatre Principal 'Els zin-calós', que és acollida amb entusiasme. Nonell és el pintor de les gitanes i Vallmitjana, l’escriptor dels gitanos. Han compartit moltes hores pintant a l’aire lliure i a l’estudi amb les models, però en el moment del triomf, s’ignoren. Aquest és el punt de partida d’una immersió en la cultura i la societat de la Barcelona del 1900.
Guillamon ha explicat que el llibre és "un retrat en paral·lel" d'Isidre Nonell i Juli Vallmitjana, que "tothom intuïa que eren amics, però no estava clar enlloc", afegeix. Recorda, per exemple, un retrat que va fer Nonell de Vallmitjana, que apareix en un volum de teatre i en el catàleg raonat se cita com 'l'home de la pipa' i no amb el nom de Vallmitjana. Creu que tot estava mal explicat pel que fa a la seva relació. "Llavors aquí em vaig proposar examinar exactament què passava" entre ells dos.
Considera que el cas de Vallmitjana i Nonell és "interessant" perquè se'ls veu com a modernistes, perquè "tracten els baixos fons. Semblen modernistes, però no ho són", assegura l'autor. De fet, ha assenyalat que Nonell té "unes relacions conflictives amb els modernistes" i Vallmitjana és "un 'outsider' total".
Guillamon ha descrit aquests dos personatges com "molt interessants i novel·lescos" i van ser dos nois que volien ser artistes. Apunta que en una temporada van ser molt amics i van fer la descoberta dels gitanos plegats i hi ha una gran solidaritat i adhesió, fins que van acabar topant. "Aquest és un assaig amb elements novel·lescos, la trama és com una novel·la perquè tots dos es van barallar l'any 1906 per una bestiesa. El Nonell és l'artista i Vallmitjana, un que ha fracassat, deixa de pintar i comença a escriure".
A partir d'això, ha apuntat, no només dedica el llibre als dos artistes, Isidre Nonell i Juli Vallmitjana, sinó a tota l'època. "Són ells dos enmig del context cultural, de les guerres culturals, dels grups que hi ha; explica molt sobre una Barcelona que ens sembla que està molt estudiada i no ho està tant", ha indicat. "Està estudiat una mica Picasso, els Quatre Gats i després hi ha coses monogràfiques universitàries puntuals, però no hi ha una gran panoràmica de l'època".
Després de l'estudi que ha realitzat al llibre, Guillamon creu que s'han establert "unes categories i uns calaixos que ja no funcionen". En aquest sentit, es pregunta què és el modernisme i el noucentisme. "Està tot posat en uns calaixets que no responen a la realitat, que en un moment determinat funcionaven perquè estava tot perdut i s'havia de començar a parcel·lar el camp, però un cop ja parcel·lat, s'hauria d'anar una mica més profundament i amb una mica més de finor".
Personatges secundaris
Guillamon ha remarcat els secundaris que apareixen al llibre. De fet, 'Nonell, Vallmitjana i els gitanos' presenta una galeria de personatges com la model Consuelo, que enamora els pintors, Santiago Rusiñol, Francesc Pujols i Ramon Reventós, el pinxo Nelo que mata un home en un cafè de la Rambla i que, protegit pels polítics, s’escapa de la pena de mort. Amb desenes de figures secundàries del món de la literatura i el periodisme, de l’art i la crítica, del cafè concert i el flamenc.
Fundació Palau
La Fundació Palau inaugura el 30 de maig l’exposició 'Nonell, Vallmitjana i els gitanos', fruit d'aquest treball d’investigació de Julià Guillamon, amb la col·laboració de Joan Mar Sauqué. La mostra reuneix pintures, dibuixos, fotografies, figurins de teatre i textos literaris així com material fotogràfic i documental, en gran part inèdit. Entre els artistes que s’hi poden veure hi haurà Ricard Canals, Joaquim Biosca, Carles Casagemas, Ramon Casas, Sebastià Junyent, Ignasi Mallol, Isidre Nonell, Enric Pascual Monturiol, Pablo Picasso, Ramon Pichot i Juli Vallmitjana entre d’altres.
