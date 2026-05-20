Neix l'Editorial Argestes, dedicada a la literatura d'autor en català
El projecte comença amb la reedició de 'Ventada de morts' de Josep Albanell i 'El llegat d'Atzara' de Vicenç Villatoro
Pere Francesch (ACN)
Neix l'Editorial Argestes dedicada a la literatura d'autor en català, "ambiciosa i amb veu pròpia". Així ho ha explicat aquest dimecres el seu director editorial, Xavier Serrahima. Les dues primeres obres que el projecte editorial publicarà són la reedició de 'Ventada de morts' de Josep Albanell i 'El llegat d'Atzara', una obra inèdita de Vicenç Villatoro, que va escriure abans de la pandèmia de la covid-19. La idea principal és publicar autors catalans, però no tanca la porta per algunes traduccions al català molt puntuals. L'editorial publicarà entre cinc i sis llibres l'any amb una tirada inicial de 300 exemplars i tindrà una col·lecció de narrativa i una d'assaig literari.
El director editorial de l'Editorial Argestes, Xavier Serrahima, ha explicat que cada vegada costa més publicar "una obra ambiciosa, en què el text, la paraula, la bellesa i la profunditat sigui central". Ha assegurat que "la majoria no vol una frase complicada, sinó senzilla" i creu que hi ha "un problema que prové de la davallada humanística i cultural de la societat", en gran part per culpa, ha afegit, de les xarxes.
L'editor i també poeta ha assenyalat que ha seguit l'exemple d'editorials que fan una feina "magnífica" com Periscopi, Raig Verd, Angle, entre d'altres. "Cadascú té les seves possibilitats i límits", ha manifestat. Des d'Argestes publicaran entre cinc i sis llibres l'any amb una tirada inicial de 300 exemplars.
En concret, seran obres de "literatura d'autor, de literatura ambiciosa i que requereix que el lector faci la seva feina". Serrahima creu que una cosa que caracteritza la literatura d'autor és que és "una feina compartida i és un diàleg compartit" entre l'autor i el lector.
Dues primeres publicacions
Les dues primeres obres que el projecte editorial publicarà són la reedició de 'Ventada de morts' de Josep Albanell, obra que va guanyar el premi Crítica Serra d'Or el 1979, i 'El llegat d'Atzara', una obra inèdita de Vicenç Villatoro, que va escriure abans de la pandèmia de la covid-19. "Són dos llibres de gran categoria que serveixen d'exemple", ha dit Serrahima.
Villatoro ha explicat que el llibre 'El llegat d'Atzara' és "una ficció que passa en un lloc imaginari, a persones imaginàries i en temps imaginaris, però que sembla que pot parlar d'una cosa tan permanent com la relació entre la literatura, la llengua i la memòria, i a part d'això, la identitat".
Argestes tindrà una col·lecció de narrativa Santeuil i una col·lecció d'assaig literari, que es dirà Fusteriana, i que no serà un assaig polític. Admet que ha rebut alguns originals ja. De moment, ha dit que el pròxim llibre serà un assaig literari i l'any 2027 l'editorial preveu publicar 'La ciutat de ningú', d'Antoni Vidal Ferrando.
Pel que fa al nom de l'editorial, Serrahima tenia clar que al logotip volia incloure una àguila que s'enlairés. L'editor ha apuntat que també volia el nom d'un vent català amb gran ímpetu, però afegeix que tots estaven agafats. Finalment, es va decantar per Argestes, que és "el nom grec del nord-est i és un vent que té molta força i empeny cap amunt".
