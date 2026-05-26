Richard Ford: "Trump té por de la vida intel·lectual"
L'escriptor nord-americà visita la capital catalana per presentar el seu assaig 'En palabras sencillas'
Eli Don (ACN)
L'escriptor nord-americà Richard Ford (Jackson, 1944) ha visitat aquest dimarts la capital catalana amb motiu de la presentació del seu assaig 'En palabras sencillas' (Anagrama). L'obra reflexiona sobre la manera com la política es filtra en la intimitat, en el llenguatge i en l'observació curosa del dia a dia, i reivindica com la literatura pot continuar sent una forma de veritat i de compromís amb la humanitat. De fet, l'autor ha aprofitat per recordar que a la literatura, no es tracta de donar respostes, sinó "plantejar les preguntes adequades", ja que aquestes, sovint, són "perilloses per al conservadorisme" perquè són imprevisibles. "Trump té por de la vida intel·lectual", ha apuntat, "i cal fer front a aquesta por amb determinació".
‘En palabras sencillas’ és un dels assajos que inauguren la nova col·lecció Feltrinelli Lectures. La novetat editorial va acompanyada d’una conferència pública al CCCB que es farà aquest vespre i que gira al voltant de tots aquells factors i elements que, més enllà de la literatura estricta, han configurat l’univers creatiu de Ford. La directora de l’editorial Anagrama, Silvia Sesé, ha reivindicat que en un moment en què el debat públic “sembla cada vegada més accelerat i fragmentat” volien obrir un espai per al pensament articulat des de “l’escriptura, l’experiència i la imaginació crítica”.
El llibre de l’escriptor nord-americà enuncia allò que molts dels seus lectors ja havien intuït des de sempre en els seus llibres: “que allò artístic, ètic, públic i privat no són esferes separades”, sinó facetes d’una mateixa experiència. En un recorregut a través de la seva vida i obra, Ford convida als lectors a meditar sobre allò que la novel·la pot i ha de seguir representant en l’actualitat: “una forma de veritat, de compromís i d’humanitat, en allò personal i també en allò polític”.
El prestigiós autor - distingit amb el premi Pulitzer i el PEN/Faulkner – ha explicat que després de molts anys escrivint es va trobar cada vegada pensava “més i més” en la “dimensió política” de la seva obra. “Crec que, certament, la majoria de les novel·les tenen una dimensió política bàsicament perquè parlen de la vida contemporània i, en el meu cas, no es basen en la política electoral o en Donald Trump, sinó en la forma en que la política queda difuminada en la vida ordinària”.
Ford també ha aprofitat per subratllar la importància de la lectura que ha recordat que serveix per “mostrar la realitat”. “Llegir és la clau del món, de la vida”, ha insistit, “i és una cosa que hem de preservar”. Pel que fa a la seva tasca com a escriptor, ha reconegut que com a tal, el seu objectiu sempre ha sigut “intentar millorar” per fer-ho cada vegada “més i més bé”.
“És el que explico al llibre, veure com durant el curs de la teva vida pots anar millorant”, ha afirmat, “les meves novel·les no són millors ni pitjors del que em pensava, però el que sí és cert és que els lectors els han donat una dimensió que jo, a priori, no havia reconegut”. En aquest sentit ha recordat que ser escriptor no consisteix només en escriure. “Per mi és important saber perquè faig les coses que faig”, ha assenyalat.
Finalment, preguntat pel futur, Ford ha reconegut que hi ha un projecte que possiblement s’acabi convertint en una novel·la curta que es dirà ‘Never better’. “Sempre porto amb mi un quadern a la butxaca on anoto coses sobre llocs, personatges o coses que en algun moment em poden haver resultat peculiars”, ha apuntat, “si arribo a viure suficient és possible que l’acabi escrivint”.
- Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Paquet no entregat per absència del destinatari': per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- L'accés a Manresa en cotxe des de l'Agulla ja no es fa per la carretera de Santpedor sinó per la rotonda de la Salle
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Joan García, de Sallent, Eric Garcia, de Martorell, i Marc Pubill, de Manresa, representaran la Catalunya central al Mundial de futbol jugant amb Espanya