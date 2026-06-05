Milena Busquets: "Hem de glamuritzar el llibre, és un objecte molt 'cool'"
Publica 'Dones elegants', un recull d'articles sobre l'amor, els fills, l'estil i els passejos amb la seva gossa
ACN
Va néixer com a articles al seu compte de subscripció de Substack, però Milena Busquets (Barcelona, 1972) tenia clar que havia d'acabar esdevenint un llibre. "Hem de glamuritzar el llibre, és un objecte molt 'guai', molt 'cool'", diu l'escriptora, que aquest dijous publica l'obra 'Dones elegants', editada en català per Univers i en castellà per Lumen. És un recull de publicacions dels últims dos anys sobre l'amor, els fills, l'estil o els passejos amb la seva gossa Kate. En una entrevista, Busquets també comparteix la definició feta pel cineasta i amic seu Albert Serra: "Una guia per a viure una mica més elevada". Insisteix en el format del llibre en plena voràgine digital: "Un noi que llegeix un llibre en un bar és molt més interessant".
'Dones elegants' és una sèrie de 79 textos a cavall entre l'assaig personal i l'autobiografia que Milena Busquets ha anat escrivint en els darrers dos anys. S'hi aborda l'amor, la bellesa, l'amistat, la maternitat, l'estil, la literatura i el pas del temps, amb un equilibri entre la intimitat i la ironia. També hi apareixen alguns dels seus referents, com Marcel Proust, Pier Paolo Pasolini, Annie Ernaux o el seu amic Albert Serra, i com sempre amb un espai per a Cadaqués.
En paraules de l'autora, tracta sobre "l'intent sobre presentar-nos al món d'una forma agradable i d'aconseguir que els altres els estimin". Recollint la valoració que li ha fet Albert Serra, afegeix que és "una guia per la gent que vol viure una mica més elevada, aquí ho tenen tot: des de llegir a Proust fins a no gastar-se ximpleries de diners en una bossa".
Busquets també tenia clar que, malgrat néixer en format digital de 'newsletter', havia d'acabar sent un llibre en paper. "Malgrat que fa anys que diem que els llibres s'acaben, i que acabarem tots amb tauletes, de llibreries n'hi ha cada cop més", sosté.
"En aquests moments, el llibre és el format més glamurós. Noies que no llegeixen un llibre a l'any, ara es fan fotos amb llibres i volen fer llibres", desenvolupa l'escriptora. Creu que ha de tenir el prestigi que tenen a països com França, on "és un objecte molt 'guai', molt 'cool'".
"No podem ser Paul McCartney"
Una part important de 'Dones elegants' va sobre aquelles "cabrioles" que fem per a intentar agradar als altres. Però Milena Busquets rebat que "no pots fer absolutament res" per a intentar agradar a algú. "Facis el que facis per a convèncer algú que no ets una beneita, una extremista, una pija o una de la CUP, no te'n sortiràs", afirma. I afegeix: "Hem d'acceptar que no som Paul McCartney, que tothom l'estima. Com no ets Paul McCartney, seràs normal. Però volem ser Paul McCartney, que ens estimin".
En aquest sentit, Milena Busquets diu que no mira el que diuen d'ella a les xarxes, com tampoc no llegeix les crítiques literàries sobre els seus llibres. "Les amigues escriptores no s'ho creuen, però no ho faig. Ni tan sols les bones. Et desvirtuen. Les dones et desmoralitzen i les bones fan que creguis que ets una cosa que tampoc ets", argumenta l'autora.
Lumen, "un retorn a casa"
A diferència de bona part de la seva obra publicada, 'Dones elegants' arriba a les llibreries sota el segell de Lumen, editorial fundada pel seu avi Juan Tusquets durant la guerra civil espanyola, i dirigida durant més de 40 anys per la seva mare, l'editora Esther Tusquets, fins que el 1996 va ser venuda a la multinacional Bertelsmann. Milena Busquets també va treballar-hi durant 12 anys.
"Soc una nostàlgica, sempre vaig pensar hi hauria un retorn a casa. Adoro Anagrama, no se sap què passarà al futur, però ha estat molt emocionant tancar el cercle", admet l'escriptora, que rebla: "No crec gaire en els finals oberts, ni novel·lísticament ni vitalment. I Lumen és casa meva. Soc una romàntica, una tova".
Una novel·la al cap
Amb 'Dones elegants', Milena Busquets té la sensació de tancar un cicle pel que fa al format de recull d'articles, que va començar amb 'Hombres elegantes y otros artículos', 'Les paraules justes' i 'Assaig general'. Ara, un cop passi un temps de la publicació de la nova obra, assegura que té "moltes ganes" d'escriure una nova novel·la".
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