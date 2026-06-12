Periscopi estrena la col·lecció de butxaca Àncora
'No diguis res', 'Aprendre a parlar amb les plantes' i 'Demà, i demà, i demà', primers títols
ACN
Periscopi ha estrenat la col·lecció de butxaca Àncora. L'editorial ha explicat en un comunicat que "la col·lecció Àncora neix per mantenir vius, accessibles i en circulació els títols del catàleg de Periscopi que mereixen una vida més llarga que la que permet el ritme accelerat de les novetats". Els primers títols són 'No diguis res', de Patrick Radden Keefe; 'Aprendre a parlar amb les plantes', de Marta Orriols, i 'Demà, i demà, i demà', de Gabriella Zevin. Aquest juny es publica 'Solenoide', de Mircea Cartarescu; 'L’aigua és això', de David Foster Wallace, i 'La campana de vidre', de Sylvia Plath. Al setembre serà el torn d''Incendis', de Wajdi Mouawad, i 'Per què ser feliç quan podries ser normal', de Jeanette Winterson.
L'editorial ha explicat que hi ha llibres als quals val la pena poder "tornar" i que "un cop passada la febre de la novetat continuen interpeŀlant nous lectors". Àncora, ha afegit, és "la resposta a una pregunta que ens fem sovint com a editors: com seguim oferint un llibre un cop ha passat el seu moment de màxima visibilitat?"
Edicions del Periscopi ha deixat clar que no renuncien a res del que defineix els llibres de l'editorial: "la llegibilitat, la cura pels detalls i la voluntat d’oferir un disseny cuidat, en aquest cas ajustant-nos a materials i acabats ben escollits per a una edició d’aquestes característiques".
El disseny de coberta de la coŀlecció Àncora inclou una franja vertical que remet a la franja característica de la col·lecció principal de Periscopi, però aquesta franja "és més petita i deixa més espai a la imatge, que guanya presència, i la sinopsi del llibre es desplaça a la contracoberta".
L'editorial ha apuntat que per reforçar la idea d’edició compacta han prescindit de les solapes, les guardes i les pàgines inicials habituals de la coŀlecció principal de Periscopi, però, en canvi, han inclòs a l’interior de les cobertes cites de premsa, textos i iŀlustracions vinculades al llibre.
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