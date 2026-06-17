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L'escriptor Ferran Garcia guanya el Premi Llibreter 2026 amb la novel·la 'Sau'

'Cartes imprevistes' de Tina Vallès i Mercè Galí i 'La passió dels estranys' de Marina Garcés, altres títols reconeguts

Diversos dels guanyadors del Premi Llibreter en diferents categories

Diversos dels guanyadors del Premi Llibreter en diferents categories / Eli Don

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Eli Don / Nico Tomás (ACN)

Barcelona

L’escriptor Ferran Garcia ha guanyat aquest dimecres el Premi Llibreter 2026 de Literatura Catalana amb l’obra ‘Sau’. El jurat ha destacat que es tracta d’un títol “hipnòtic” i “ambiciós” que converteix la natura, el folklore i la memòria d’Osona en un “territori mític”.

El Premi Llibreter d’Altres Literatures ha estat per ‘Cop de llum’ de Rita Bullwinkel; el de Literatura Infantil i Juvenil en Català per ‘Cartes imprevistes’ de Tina Vallès i Mercè Galí; el de Literatura Infantil i Juvenil d’Altres Literatures per ‘El gegant de ferro’ de Ted Hughes; el d’Àlbum Il·lustrat per ‘El racó de pensar’ de Pieter van den Heuvel; i el d’Assaig, Pensament i Altres Narratives per ‘La passió dels estranys’ de Marina Garcés.

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L'escriptor Ferran Garcia guanya el Premi Llibreter 2026 amb la novel·la 'Sau'

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