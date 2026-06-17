L'escriptor Ferran Garcia guanya el Premi Llibreter 2026 amb la novel·la 'Sau'
'Cartes imprevistes' de Tina Vallès i Mercè Galí i 'La passió dels estranys' de Marina Garcés, altres títols reconeguts
Eli Don / Nico Tomás (ACN)
L’escriptor Ferran Garcia ha guanyat aquest dimecres el Premi Llibreter 2026 de Literatura Catalana amb l’obra ‘Sau’. El jurat ha destacat que es tracta d’un títol “hipnòtic” i “ambiciós” que converteix la natura, el folklore i la memòria d’Osona en un “territori mític”.
El Premi Llibreter d’Altres Literatures ha estat per ‘Cop de llum’ de Rita Bullwinkel; el de Literatura Infantil i Juvenil en Català per ‘Cartes imprevistes’ de Tina Vallès i Mercè Galí; el de Literatura Infantil i Juvenil d’Altres Literatures per ‘El gegant de ferro’ de Ted Hughes; el d’Àlbum Il·lustrat per ‘El racó de pensar’ de Pieter van den Heuvel; i el d’Assaig, Pensament i Altres Narratives per ‘La passió dels estranys’ de Marina Garcés.
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