Montserrat Duch, Laura Gost i Martí Gironell, apostes editorials de la tardor vinent del Grup 62
Les vendes creixen un 4%, amb uns 500 títols publicats sota 15 segells
Nico Tomás (ACN)
El Grup 62 publicarà aquesta tardor novetats de l'escriptora Laura Gost, la catedràtica d'història contemporània Montserrat Duch o el periodista Martí Gironell. Aquestes són algunes de les apostes del grup editorial, segons ha destacat l'editor Emili Rosales en una roda de premsa on ha destacat l'increment anual de vendes al voltant del 4% amb uns 500 títols diferents. Duch publicarà a l'octubre el volum 'Història de les dones', que fa un repàs des de la prehistòria fins a l'actualitat amb perspectiva de gènere. Pel que fa a la nova novel·la de Gost, 'El preu de néixer', ja té els drets contractats en 7 idiomes abans de l'arribada a llibreries el 9 de setembre. D'autors internacionals destaquen Nelio Biedermann i Patrick Radden Keefe.
La primera de les novetats destacades que veurà la llum, el 9 de setembre és 'El preu de néixer' (Proa), de l'escriptora mallorquina Laura Gost, que presenta una societat distòpica on la superpoblació obliga a una llei insòlita: cap infant pot néixer si una persona no mor abans en el seu lloc. Aquest acte s'anomena 'relleu', i acaba derivant en contractes, llistes d'espera i fins i tot un mercat negre de paternitat.
En una trobada amb la premsa, el director editorial de Grup 62, Emili Rosales, ha assegurat que Gost és una autora jove "molt prometedora", i ha destacat el "fenomen" que s'ha produït: abans de sortir a llibreries, ja té contractats els drets de traducció en set idiomes més.
A la tornada de l'estiu també es publicaran títols com 'Lázár', del suís Nelio Biedermann; 'La ploramorts' (Columna), de la sueca Camilla Läckberg; 'Buidar la casa' (Columna), de Care Santos; la biografia de Maria Barbal 'Paraules per al silenci' (Columna), de Carme Arenas; 'Les conseqüències' (Proa), de Joan Antoni Pons, o 'L'antropòloga' (Edicions 62, d'Ada Castells.
El 7 d'octubre arribarà a les llibreries la nova obra del periodista i escriptor Martí Gironell, 'Malaveïna' (Columna), una novel·la d'atmosfera sobre els secrets que amaga el temps i sobre les dones que, malgrat els intents d'esborrar-les, acaben convertint-se en llegenda.
L'editor Emili Rosales s'ha mostrat convençut que aquest nou títol serà "un èxit de la dimensió de 'El pont dels jueus'", que Gironell va publicar el 2007. "Es desenvolupa una trama d'una potència extraordinària i que farà les delícies dels milers i milers de lectors de Martí Gironell.
Una altra de les apostes de Grup 62 per a la tardor és 'Història de les dones' (Edicions), de la catedràtica d'història contemporània a la URV Montserrat Duch. Es tracta d'un volum d'unes 600 pàgines que "omple un buit existent", el de la història de Catalunya des de la prehistòria des d'una perspectiva femenina.
Duch, que ha dirigit l'obra al costat de cinc assessores, ha dit que han intentat "refer la història de Catalunya", que, a diferència d'altres països europeus, "té un dèficit crònic": "Continua sent una historiografia amb filtre masculí, parlant d'homes i de les seves activitats, que són el poder i els negocis, i excloent les dones".
Altres títols destacats de la tardor seran 'Nit blava a Ginebra' (Proa), d'Eva Comas-Arnal; 'Schubert va morir de sífilis' (Edicions 62), d'Eduard Olesti; 'Ferran Torrent. Entre els llibres i la vida' (Columna), de Salvador Ortells, o l'obra completa de Màrius Torres (Edicions 62).
Balanç
D'altra banda, Emili Rosales ha destacat el moment de "bonança" que viu Grup 62, amb un increment de vendes el 2025 que va situar-se al voltant del 4%. Són unes xifres similars a la dels últims cinc exercicis. D'aquesta manera, des de la pandèmia, la dimensió ha crescut un 30%. El director editorial ha destacat que, novament, el creixement s'ha notat especialment entre el públic jove.
Castellet
Finalment, el president de Grup 62, Josep Ramoneda, ha destacat la importància de l'editor Josep Maria Castellet justament en l'any que hauria complert el centenari. "És un moment de referència per a tenir-lo present. 62 no s'explica sense ell. Va ser-ne lànima", ha reivindicat Ramoneda.
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