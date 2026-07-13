Daniel Acuña il·lustra un còmic bèl·lic sobre "la deshumanització de l'enemic en la guerra"
Norma Editorial publica 'Escape', protagonitzada per animals antropomorfs, amb guió de Rick Remender
ACN - Pere Francesch
Norma Editorial ha publicat el còmic 'Escape', amb guió de Rick Remender i il·lustracions de Daniel Acuña, una epopeia bèl·lica protagonitzada per animals antropomorfs (que s’assemblen a l’home) que reflexiona sobre els efectes de la guerra. Acuña afirma que el còmic és un thriller bèl·lic que reflexiona la "deshumanització de l'enemic en la guerra". La història gira al voltant d'un pilot d'avions atrapat en territori enemic que haurà de fugir. Amb una extensa trajectòria sobretot en l'univers Marvel i en històries de superherois, l'il·lustrador es va sentir molt atret pel projecte per poder fer una cosa tan diferent: "Era perfecte per lluir-me i deixar als meus fans una mica descol·locats", diu somnrient.
Rick Remender i Daniel Acuña havien estat pensant en diversos projectes de còmic, i finalment el guionista li va proposar la idea d'"un soldat atrapat en les línies enemigues que s'ha d'escapar. "La gràcia era que eren animals antropomorfs a la Segona Guerra Mundial", diu Acuña. Confessa que als dos els agrada el món bèl·lic i la Segona Guerra Mundial.
Milton Shaw, el protagonista, és un experimentat pilot d’avions bombarders en una guerra contra un imperi despietat. Quan el seu avió és atacat, Milton Shaw es veu obligat a saltar en paracaigudes, i queda atrapat en territori enemic, una ciutat en runes que ell va contribuir a destruir. Quan el Milton, el protagonista de 'Escape', es desperta rere les línies enemigues després que el seu avió hagi estat abatut, recorda que el seu propi bàndol llançarà en menys de 24 hores una devastadora bomba que ho arrasarà tot. Ferit, desarmat i perseguit per carrers enemics, l’única oportunitat d’escapar que té el Milton són un pare i el seu fill, civils víctimes del règim feixista que governa el seu país amb mà de ferro. Junts hauran d’escapar abans que la guerra ho destrueixi tot.
El dibuixant afegeix que el fet d'il·lustrar animals antropomorfs era un repte per a ell, tot i que en la seva carrera ja havia tocat. A Acuña li va semblar molt interessant i bonic fer una cosa tan diferent a la que portava fent en els darrers 20 anys centrat sobretot en personatges de Marvel i de superherois. "Era el projecte perfecte per lluir-me i deixar als meus fans que em porten seguint anys una mica descol·locats". "Em feia molta il·lusió fer un projecte totalment diferent, tot i que és un vestit fet a mida".
Acuña afegeix que una cosa que en els còmics que havia il·lustrat els personatges en forma d'animal (antropomorfs) fossin secundaris i ara que el pes de la història i el pes visual de la història fossin aquests personatges. "Era un repte i també una delícia per a mi i molt divertit".
"Deshumanització de l'enemic en la guerra"
Acuña explica que el còmic és un thriller bèl·lic, amb molta acció i violència. L'il·lustrador reflexiona que el tema de fons d''Escape' és la "deshumanització de l'enemic en la guerra. Pràcticament, l'ABC de la guerra és primer deshumanitzar l'enemic, convertir-lo en un monstre, sense valors i en una cosa que val la pena matar i destruir sense cap remordiment". Aquest és el procés que viu el personatge principal de la història.
Nick Furia
Acuña ha desenvolupat gran part de la seva trajectòria a Marvel com a dibuixant en títols i personatges com 'Los Vengadores', 'Imposibles Vengadores', 'Patrulla-X / X-Men', 'Lobezno', 'Iron Man', 'Doctor Extraño', 'Pantera Negra', 'Thanos', 'X-Force', 'Los 4 Fantásticos' o 'Capitán América'. Coneixedor de l'univers Marvel assegura que el protagonista d''Escape' seria més company del personatge de còmic Nick Furia i dels comandos d'aviadors que del Capità Amèrica.
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