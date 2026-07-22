Josep Vallverdú deixa dos volums inèdits que es publicaran properament
La comissaria de l’any del centenari de l’escriptor explica que els ha deixat “tancats” abans de morir
ACN
La comissària de l’any del centenari de Josep Vallverdú, Carme Vidal, ha anunciat que el llegat de l’escriptor que va morir dimarts als 103 anys encara creixerà més perquè ha deixat un parell de títols inèdits i un tercer que “amb les anotacions anirem dels editors anirem acabant”. Després del traspàs, Vidal ha defensat que ara arriba el moment del “llegat” que ha deixat Vallverdú i la responsabilitat dels “lectors i del país sencer” de moure el conjunt de l’obra que deixa, que supera els 300 títols. Després de poder celebrar l’any del seu centenari d’una forma “intensa”, Vidal ha descrit Vallverdú com “incansable i treballador”, un home que “ha viscut la seva vida amb emoció, intensitat i molt sentit de l’humor”.
Carme Vidal ha assenyalat que el traspàs de Josep Vallverdú marca la pèrdua d’un “referent indispensable” per a la cultura catalana. En aquest sentit i posant en valor la vitalitat que va demostrar al 2023, l’any que va fer 100 anys, Vidal ha remarcat que amb el comiat de Vallverdú s’obre una nova etapa centrada en la “responsabilitat col·lectiva” de preservar i difondre el seu extens llegat, que inclou més de 300 títols publicats i algunes obres inèdites pendents de publicació. I es que segons Carme Vidal, des de Nadal fins fa ben poc, Vallverdú encara havia escrit i ha deixat dos títols que es publicaran més endavant. També algunes anotacions que s’aniran acabant, amb l’ajuda dels editors.
Compromís amb la llengua i el país
Carme Vidal ha recordat que Vallverdú va destacar no només per la seva prolífica obra literària, sinó també per la seva tasca incansable en defensa de la llengua catalana i el país. Des del seu vessant com a docent, Vidal ha recordat l’etapa a l’Institut de les Borges Blanques, on sempre va defensar que la supervivència de la llengua depèn de la implicació i de l’ambició dels seus parlants.
L’editora ha definit Vallverdú com un home “proper” i dotat d’un gran sentit de l’humor. Al mateix temps, també l’ha considerat ferm, disciplinat i solidari, amb un compromís ideològic i social ferm al llarg de tota la seva vida.
Reconeixements en vida i comiat
Gràcies al fet d’haver pogut viure una vida molt longeva, Vallverdú ha pogut rebre molts homenatges en vida, com ara el recorregut per tot el país que va poder fer l’any del seu centenari. En quest sentit, Vidal ha recordat d’una forma entranyable com fins i tot va fer el “Rap d’en Vallverdú”, amb una samarreta vermella i acompanyat de jovent.
Respectant la seva voluntat de defugir grans cerimònies fúnebres amb l’argument que ja havia rebut tots els reconeixements possibles mentre era viu, el comiat institucional i familiar es farà divendres a les 11 del migdia a l’església de Sant Domènec de Balaguer.
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