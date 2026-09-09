Laura Gost publica la distopia pertorbadora ‘El preu de néixer’
L’obra analitza una societat on no poden néixer infants sense que abans una altra persona accepti morir
Guillem Roset (ACN)
L’escriptora Laura Gost (Sa Pobla, Mallorca, 1993) ha publicat la seva quarta novel·la ‘El preu de néixer’ (Proa). L’obra és una distopia sobre una societat on no pot néixer cap infant si una altra persona no accepta morir en lloc seu. A mig camí entre el thriller moral i el drama íntim, i sense caure en un to apocalíptic, Gost construeix una novel·la pertorbadora sobre la superpoblació, l’escassetat de recursos naturals i el control institucional. Abans de publicar-se en català, la novel·la ja ha venut els drets de traducció al francès, l’anglès, el castellà, el neerlandès, el grec, el turc i l’italià i una gran productora nord-americana amb seu a Los Angeles i Mèxic n’ha adquirit els drets per fer-ne una pel·lícula.
La novel·la no posa el focus en analitzar com funciona aquesta societat, sinó que se centra en les persones que viuen immerses en aquest sistema i en les implicacions morals que aquest té sobre les seves vides. En concret, aborda la mercantilització de la vida humana i com aquesta societat gestiona el relleu generacional a través de la burocràcia per assegurar que cada naixement estigui vinculat a una mort.
Amb aquesta idea de fons, l’obra posa sobre la taula temes plenament actuals com la paternitat i la maternitat, la llibertat individual, les relacions de parella, el valor de la vida o el sacrifici. També hi tenen presència qüestions com els recursos limitats, el canvi climàtic, l’envelliment o el debat sobre quanta gent pot viure en un territori. L’autora porta totes aquestes qüestions fins a l’extrem per construir una distopia que funciona com un mirall hiperbòlic del present.
La novel·la segueix la Lisa i en Rai en el seu intent de tenir un fill. El desig de ser pares deixa de ser una decisió purament personal per convertir-se en una negociació amb la mort.
En roda de premsa, Laura Gost ha explicat que amb aquesta novel·la no volia centrar-se a explicar les lleis i el funcionament d’aquesta societat, sinó que volia explorar la moralitat de les persones i els dilemes que sorgeixen amb la conjuntura que planteja.
La “distopia amb elements propers” presenta parelles que volen tenir fills i que han d’afrontar el dilema de decidir què és prioritari: l’egoisme individual, la voluntat de parella, la responsabilitat social o l’empatia cap als altres.
“Volia separar-me de la distopia clàssica. No parlem d’un estat que obliga els individus a assumir un rol sense escrúpols. Aquí tu pots tirar. Pots decidir amb llibertat. No hi ha un heroi contra el sistema. Hi ha una societat normal que no pot esquivar el dilema”, ha relatat Gost.
La novel·la planteja, doncs, el dilema de què fer quan ser pare o mare esdevé “complicat” i ja no pot ser un acte “improvisat”. “Han de decidir si renunciar al seu projecte vital o creure que és legítim tirar-lo endavant perquè hi ha un sistema que obliga a fer aquestes concessions”, ha afegit.
“Inevitablement hi ha un punt de deshumanització. No deixa de tenir un punt pervers i ambigu pensar que perquè tu tinguis descendència hi ha una altra persona que ha de morir perquè ja li toca”, ha dit. “Es crea una situació arbitrària. Una persona que vol suïcidar-se passa a ser un actiu. Quan es posa preu a la vida, sorgeixen moltes coses”, ha apuntat.
Les persones que volen tenir descendència poden recórrer a mesures legals com les llistes d’espera, però també al mercat negre. La distopia arriba fins al punt que alguns personatges celebren la mort accidental d’una persona perquè això els permet guanyar posicions a la llista d’espera i acostar-se a la possibilitat de ser pares.
A més, per a qui no té familiars disposats a morir ni la possibilitat d’accedir al mercat negre, tenir un fill pot ajornar-se indefinidament. Mentrestant, l’Estat imposa avortaments obligatoris a tots els embarassos que no compten amb un relleu garantit.
L’autora va començar a pensar en la idea de la novel·la quan estava embarassada i la va acabar d’escriure després del naixement del seu fill.
- Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
- Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
- El Govern restringeix la mobilitat dimecres i suspèn les classes a cinc comarques per la previsió de pluges intenses
- Canvi radical de temps a la Catalunya central: arriben tempestes, calamarsa i més de 20 litres en mitja hora
- Guanyen 50 milions a l’Euromilions i prenen una decisió que revoluciona el seu poble per sempre
- La tornada a l'escola, en directe: segueix la vaga de professors i les incidències
- Necrològiques del 7 de setembre
- El curs comença amb l’acollida com a gran repte a la Catalunya central