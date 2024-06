'Sombras del pasado' amb Russell Crowe i 'Vidas perfectas' amb Jessica Chastain i Anne Hathaway, estrenes destacades

Aquesta setmana arriba a la gran pantalla ‘Sombras del pasado’, dirigida per Adam Cooper i protagonitzada per Russell Crowe, que narra la història d'un exdetectiu d'homicidis que torna a examinar un antic cas sobre un brutal assassinat. També destaquen ‘Vidas perfectas’, sobre dues amigues - Jessica Chastain i Anne Hathaway - que acaben entrant en una batalla psicològica per protegir a les seves famílies; i ‘La bandera’ amb producció catalana, sobre un pare que convoca els seus fills a un àpat familiar per donar-los una notícia important. A les plataformes tornen dues sèries molt esperades pel públic: ‘La casa del dragón’ a Max el 17 de juny i ‘The Boys’ a Prime Video aquest dijous.

'Sombras del pasado'

El director Adam Cooper presenta el thriller 'Sombras del pasado', una adaptació d'una novel·la d'Eugen Ovidiu Chirovici. Protagonitzada per Russell Crowe, la pel·lícula gira al voltant d'un exdetectiu d'homicidis, que pateix pèrdua de memòria, que torna a examinar un antic cas sobre un brutal assassinat d'un professor universitari. Mentre se sotmet a un innovador tractament contra l'Alzheimer, la seva investigació li revela noves pistes i preocupants secrets del passat.

'Vidas perfectas'

A 'Vidas perfectas' del director Benoît Delhomme, basat en la novel·la de Barbara Abel, Alice (Jessica Chastain) i Celine (Anne Hathaway) gaudeixen de les seves idíl·liques vides amb els seus respectius fills i exitosos marits. Són millors amigues i veïnes. La perfecta harmonia de les seves vides es trenca després d'un tràgic accident. Una combinació de culpa, sospita i paranoia destrueix el vincle entre les dues amigues. Tot plegat, dona lloc a una dura batalla psicològica quan els instints maternals mostren el seu costat més fosc quan han de defensar les seves famílies.

'La bandera'

Preestrenada al Festival de Màlaga, amb producció catalana arriba 'La bandera' de Martín Cuervo i guió de Guillem Clua. Imanol Arias, Ana Fernández, Aitor Luna, Miquel Fernández i Antón Lofer es posen al capdavant d'una comèdia dramàtica sobre un pare que convoca els seus fills a un àpat familiar per donar-los una notícia important. Per la seva avançada edat, els fills pensen que succeeix quelcom greu. Finalment, però, descobreixen que té a veure amb l'herència i com els afecta negativament. Això desencadena un àpat familiar intens i divertit.

'Respira’ 'Respira' de Stefon Bristol és un thriller de ciència ficció que narra un futur postapocalíptic. El subministrament d'aire és escàs en un futur llunyà i això obliga una mare i una filla a lluitar per sobreviure quan dos estranys arriben desesperats per un refugi amb oxigen. El repartiment compta amb Jennifer Hudson, Milla Jovovich i Quvenzhané Wallis.

'Green Border' 'Green Border' d'Agnieszka Holland és un drama sobre la immigració. En els boscos que conformen l'anomenada frontera verda entre Bielorússia i Polònia, els refugiats d'Orient Mitjà i l'Àfrica que intenten arribar a la Unió Europea es veuen atrapats en una crisi geopolítica dissenyada clínicament pel dictador bielorús Alexander Lukashenko. En un intent de provocar a Europa, s'atreu als refugiats a la frontera amb propaganda que promet un pas fàcil a la UE. En aquesta guerra oculta s'entrellacen les vides de la Júlia, una jove activista que ha renunciat a una còmode vida, en Jan, un jove guardià de la frontera, i una família siriana.

Més opcions

'El cielo rojo’ , del director alemany Christian Petzold arriba als cinemes després de ser premiada al Festival de Berlin amb el Gran Premi del Jurat i de participar al Festival de Sant Sebastià. ‘El cielo rojo’ és una comèdia dramàtica sobre quatre joves desconneguts entre ells que, per diverses raons, comparteixen una casa d’estiu al costat de la platja. Un d’ells és Leon (Thomas Schubert), un escriptor estancat amb la seva última obra que se’n va de vacances amb el seu amic Felix (Langston Uibel). El Devid (Enno Trebs), per la seva banda, és el socorrista de la latja i la Nadja, que ja estava a casa quan els altres van arribar, és una noia misteriosa. 'Eureka' Un cowboy solitari amb set de venjança s’endinsa en un poble sense llei. Paral·lelament, a la reserva de Pine Ridge (Dakota del Sud) una dona que s’ha cansat de fer de policia deixa de respondre les alertes de ràdio. El film ‘Eureka’ de Lisandro Alonso arriba en català i compta amb un repartiment amb Chiara Mastroianni, José Maria Yazpik o Viggo Mortensen.

Netflix tanca la història d’en Colin i la Penelope a ‘The Bridgerton’

Després d’estrenar fa un mes la tercera temporada de la popular sèrie ‘The Bridgerton’ amb una primera bateria de capítols centrats en la Penelope Featherington (Nicola Coughlan) i en Colin Bridgerton (Luke Newton), Netflix posa punt final a la seva història d’amor. Aquest dijous es publica la segona part de la trama amb quatre episodis nous. Aquesta se centra en la Penelope, una jove disposada a trobar un marit que li permeti seguir mantenint la seva doble vida com a Lady Whistledown i que l’allunyi de la família. D’altra banda, en Colin ha tornat dels seus viatges amb una imatge renovada i un elevat concepte de si mateix. D’altra banda, el 18 de juny s’incorpora el documental ‘Humor arcoíris: Una revolución de comedia’, que explora la història de l’’stand up comedy’ de la mà de la comunitat LGBTQ+.

Segona temporada de 'La casa del dragón' a Max

Max estrena el 17 de juny la segona temporada de 'La casa del dragón', la preqüela de 'Joc de Trons'. Ponent està a punt de viure una ferotge guerra civil entre els Consells Verd i Negre lluitant pel rei Aegon i la Reina Rhaenyra, respectivament. Com que cada bàndol creu que el seu és el seient legítim en el Tro de Ferro, els tràilers dels Consells Verd i Negre mostren aquestes dues perspectives d'una mateixa història. Pel públic de tot el món, tothom ha d'escollir el seu bàndol a la Casa Targaryen a mesura que el regne es fractura en aquesta segona temporada. Prèviament, aquest dijous s'estrena la tercera temporada de 'Chylka, sobre la desaparició d'una nena de tres anys i aquest divendres la tercera temporada de 'Condenada', la sèrie d'una exitosa jutgessa a qui acusen inesperadament d'un assassinat que no ha comès i l'envien a la presó amb altres dones a qui ella ha condemnat anteriorment.

Movistar Plus+ retrata Lina Morgan

Movistar Plus+ ofereix aquest dissabte la segona temporada de 'Killing It'. La ficció és una comèdia sobre la classe social, el capitalisme i la recerca d'un home per assolir el somni americà. A la nova temporada, el protagonista haurà de superar nous obstacles en el seu viatge cap al cim. A banda, dilluns que ve la plataforma estrena 'Lina', la sèrie documental sobre l'actriu Lina Morgan. Es tracta d'un retrat professional i personal d'una de les reines de la comèdia, que inclou el testimoni de més de 50 experts. Noms com Silvia Abril, Joaquín Reyes, José Mota, María León, Pablo Chiapella, Samantha Hudson o Anabel Alonso reinterpreten algunes de les escenes mítiques de Morgan al llarg de la seva carrera.