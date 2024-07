10 sèries que són pur estiu

"Ja és aquí", diuen els meteoròlegs, gairebé com parafrasejant la Carol Anne de Poltergeist. Però no parlen de criatures espectrals, sinó d’alguna cosa encara pitjor: la calor. Però, i si en lloc d’aixecar les mans a l’aire ens creguéssim la història que l’estiu és una meravella? Aquí van algunes sèries que així ho diuen. Les bicicletes, els amors, les aventures, els millors misteris... Tot el millor passa a l’estiu. De veritat. A disfrutar.

‘Verano azul’ (1981).

Curiosament, es va estrenar a La 1 de TVE amb l’arribada de la tardor de 1981. Tardes de diumenge alleujades per les aventures d’aquella insòlita colla durant un estiu en un poble (mai anomenat, però bàsicament Nerja) de la Costa del Sol. Tots vam debatre qui ens queia millor, amb quins de les noies o els nois ens casaríem. I tots ens vam quedar fets pols amb la caiguda del mític Chanquete (Antonio Ferrandis), que vivia en un vaixell habilitat com a casa que la nostra estimada comparsa confonia amb un ovni. Prehistòria d’E.T. L’extraterrestre o Stranger things, bicis incloses. A Max.

‘Los vigilantes de la playa’ (1989-2001).

Des del dia 1, Pluto TV dedica un canal a les aventures del tinent Mitch Buchannon (David Hasselhoff), l’aguerrida C.J. Parker (Pamela Anderson) i la resta de l’equip de salvavides més famós del món. I quan diem del món, ens referim a gairebé tot el món. Segons les dades del Llibre Guinness dels Rècords, el 1996 la veien cada setmana prop de 1.100 milions de persones al voltant del globus. Deu anys després, Borat descobria la sèrie en un hotel i s’entossudia a fer d’Anderson la seva dona. A Pluto TV.

‘Bob Esponja’ (1999-...).

La immortal creació de Stephen Hillenburg és sinònim, és clar, de mar i alegria. També de la més joiosa irrealitat. Un podrà escapar-se a molts llocs aquest estiu, però cap com Fondo de Bikini, la ciutat submarina on viuen Bob, el seu amic Patricio i el sempre enutjat Calamardo. Si ens animem a fer la volta al món, també podem fer-ho amb ells: recordem el que va passar després de la seva pujada de sucre a Bob Esponja: un héroe fuera del agua. Alguna cosa deu tenir aquest submon si fins i tot David Bowie es va prestar a participar en un episodi especial del 2007. A Movistar Plus+ (9 temporades), SkyShowtime (8 ) i Netflix (3 ).

‘O. C.’ (2003-2007).

Ryan Atwood (Ben McKenzie), un xaval tan intel·ligent com expert en embolics, acaba vivint gràcies a la bondat dels Cohen en una casa de somni a Newport Beach (Califòrnia). S’encapritxa aviat de la noia del costat, Marissa (Mischa Barton), millor amiga de Summer (Rachel Bilson), per la qual perd el cap Seth (Adam Brody), germà adoptiu de Ryan, que és en qui es fixa Summer: quin embolic. Com en una altra futura sèrie de Josh Schwartz, la celebèrrima Gossip girl, als triangles amorosos s’uneixen rampells precisos d’ansietat de classe i una selecció musical estel·lar. Disponible a Max.

‘Perdidos’ (2004-2010)

Al setembre es compleixen 20 anys de l’estrena d’aquesta odissea èpica d’aventures i ciència-ficció, tantes vegades imitada i mai igualada. Acció, comèdia, romanticisme, terror, suspens i una mica de joiós absurd es van donar la mà en un còctel no poc innovador en l’aspecte narratiu: l’enginyós ús de flashbacks, flashforwards o flash sideways (finestres a un món estrany on el vol 815 d’Oceanic hauria arribat al seu destí) va marcar realment època. És hora de descobrir-la, redescobrir-la i tornar a discutir sobre un final bastant indiscutible. A Disney+.

‘Crimen en el paraíso’ (2011-…)

Pocs cozy mysteries tan vistos i estimats com aquesta exploració del dia a dia d’un equip de detectius a l’assolellada illa de Saint Marie, tot un paradís caribeny. Bé, ¿hem dit "paradís"? Cosmo va estrenar ahir l’episodi 100, cosa que ens recorda que aquí han dinyat unes 100 persones en l’última dècada. Sigui com sigui, en aquest confortable thriller no es veuen els assassinats ni es cultiva l’escabrositat. Els seus conflictes solen ser amables, centrats en el contrast entre els mètodes british dels protagonistes i els costums illencs. A Tivify (4 temporades), Atresplayer (3 temporades) i Movistar Plus+ (7 temporades).

‘Cruel Summer’ (2021-2023).

El guionista Bert V. Royal (Rumors i mentides) va ordir una estructura diabòlica per a aquesta sèrie de misteri juvenil. Segueix dues noies molt diferents, la popular Kate Wallis (Olivia Holt) i la més retreta Jeanette Turner (Chiara Aurelia), en un dia particular de tres estius diferents, els de 1993, 1994 i 1995. En la primera època, Jeanette adora Kate. En la segona, aquesta última ha desaparegut. I en la tercera, Jeanette és la persona més odiada del país. Hi va haver una segona temporada, però la primera era millor. Disponible a Prime Video.

‘The White Lotus’ (2021-...)

En la seva segona sèrie després de la brillant Iluminada, Mike White va tornar a demostrar la seva capacitat per ironitzar sobre tot i tothom sense deixar de veure la humanitat. La sèrie anava per a sèrie limitada, però ha acabat com a antologia sobre diferents seus de la cadena de resorts del títol. En la primera podíem viatjar a Hawaii amb terrible gent rica. En la segona, que era superior, deixar-nos caure per Sicília amb rics, nou-rics, tres generacions d’una família italoamericana i una vulnerable hereva, l’encarnada per la mítica Jennifer Coolidge. A Max.

‘El verano en que me enamoré’ (2022-...)

Abans d’escriure els llibres que van donar peu a la saga A todos los chicos de los que me enamoré, Jenny Han ja havia triomfat amb una altra trilogia, El verano en que me enamoré, convertida fa dos anys en formidable sèrie per ella mateixa i Gabrielle Stanton (guionista i productora d’Anatomía de Grey). L’adolescent Belly (revelació Lola Tung) es dirigeix amb el seu germà i la seva mare a la inventada Cousins Beach, on passen sempre l’estiu amb la rica Susannah Fisher i els seus fills. Però aquest any serà diferent: Belly ha fet l’estirada definitiva, cosa que ho canvia tot. A Prime Video.

‘My Lady Jane’ (2024-...)

La platja no és paisatge clau d’aquesta fantasia feminista tot just estrenada, l’intent de Gemma Burgess i Meredith Glynn de donar un destí, més divertit i gamberro, a la pobra Jane Grey, reina de la dinastia Tudor que va durar nou dies al tron. Però veure la sèrie és com passar una pàgina després d’una altra d’una novel·la lleugera que t’agrada llegir amb el soroll de les onades de fons. Per a qui tingui curiositat per saber què sortiria de creuar Els Bridgerton amb The Boys. En Prime Video.