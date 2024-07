'The Bear' i 'Shōgun' arrasen a les nominacions als Emmy

Història d'un triomf anunciat: la segona temporada de 'The Bear', aquest drama amb tocs còmics (però, segons els Emmy, comèdia a seques) sobre el pes del trauma i els problemes emocionals que comporta buscar l'excel·lència, ha estat reconeguda amb fins a 23 nominacions en els 76è premis Emmy, més que cap altre títol còmic en un sol any en la història d'aquests premis televisius; l'anterior rècord el va aconseguir 'Rockefeller Plaza' el 2009 amb 22.

El seu protagonista, Jeremy Allen White, competirà per l'Emmy amb alguns pesos pesants veterans: Steve Martin i Martin Short (tots dos de 'Sol assassinats en l'edifici') i Larry David (de 'Larry David', així és, per descomptat). Els votants de l'acadèmia televisiva no han deixat passar que, sobretot en la seva segona temporada, 'The Bear' és una sèrie coral. D'aquí ve que també hagin estat nominats fins a altres nou membres del seu repartiment, incloent-hi la gran Ayo Edebiri (Sydney) o l'emotiu Lionel Boyce (Marcus), a més de les estrelles convidades Olivia Colman i Jamie Lee Curtis.

Com a possibles millors comèdies han estat celebrades també 'Hacks', amb 16 nominacions en total, incloent-hi un parell de reservades a Jean Smart (millor actriu protagonista) i Hannah Einbinder (millor actriu secundària); les ja també habituals 'Colegio Abbott' i ''Solo asesinatos en el edificio' (també Selena Gomez està nominada, en la seva primera vegada competint en els Emmy com a actriu), o la temporada final de 'Larry David'. L'acadèmia ha corregit, a més, un error històric i reservat una nominació a millor comèdia a 'Reservation dogs'.

Molta novetat dramàtica

En l'apartat de drama, 'Shōgun', com era de preveure, ha aconseguit una bona xifra de distincions (25, més que cap altra sèrie enguany) i sembla destinada a regnar en la competició dramàtica. Tota una fita si tenim en compte que s'hi parla més japonès antic que anglès. Al costat de les nominacions lògiques al seu trio central (Cosmo Jarvis, Anna Sawai, Hiroyuki Sanada), trobem també un reconeixement al gran Nestor Carbonell (Richard Alpert de 'Perduts') com a possible millor actor convidat, primer Emmy al qual aspira en la seva història. Atticus Ross (el company de Trent Reznor a bandes sonores inoblidables) competeix per l'Emmy a millor composició musical, en aquesta ocasió amb el seu germà Leopold Ross i Nick Chuba.

Al costat d'una nominada a millor drama tan habitual com 'The Crown', reconeguda fins i tot amb la seva temporada més discutida, trobem sobretot títols més o menys nous. Ha estat arribar i besar (o com a minim, quedar-s'hi a tocar) l'estatueta per a 'Mr. & Mrs. Smith', la parella central del qual (Donald Glover i Maya Erskine) també ha estat reconeguda en apartats interpretatius (com molts dels seus grans convidats, incloent-hi Parker Posey, nova als Emmy), i l'aventura postapocalíptica 'Fallout', totes dues reconegudes en setze categories. També s'estrena 'El problema de los 3 cuerpos', odissea de ciència-ficció que ha reunit, a més, altres cinc nominacions en apartats tècnics. Entra per fi, amb la seva tercera temporada, 'Slow horses', el 'thriller' d'espionatge amb un gran Gary Oldman com a cap d'un annex per a perdedors del MI5; també a la tercera va la vençuda per a Apple TV+ amb (la progressivament més delirant) 'The morning show'. HBO ha campanya per 'La edad dorada'' i ha aconseguit que sigui nominada per la seva segona temporada.

Reis i Gladstone fan història

En l'apartat de sèries limitades i antològiques o telefilmes, un dels títols més reconeguts ha estat 'True detective: Noche polar', amb 19 nominacions, incloent-hi les de millor actriu per a Jodie Foster i millor actriu secundària per a Kali Reis. Aquesta última fa història amb Lily Gladstone ('Under the bridge'): són les primeres dones indígenes nominades a Emmys d'interpretació. Seguint amb els talents actorals, també han rebut merescudes nominacions Matt Bomer ('Fellow travelers'), Jon Hamm ('Fargo') o Andrew Scott ('Ripley'), però no, misteriosament, Emma Corrin per 'Asesinato en el fin del mundo'.

La cerimònia de lliurament es podrà veure a Espanya, a través de Movistar Plus+, la matinada del diumenge, dia 15, al dilluns, dia 16 de setembre. De moment es desconeix el nom del presentador o presentadora.