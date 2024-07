«Cobra Kai»: tensions en la gran família del karate

Cobra Kai va començar com una broma realment inspirada: una extensió tardana de Karate Kid en la qual un parell de vells rivals, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) i Johnny Lawrence (William Zabka), es passejaven per la pantalla com relíquies d’un temps passat, dos individus incapaços (sobretot Johnny) de treure’s de sobre l’èpica carregada de testosterona dels anys vuitanta. Era el que podia esperar-se d’una sèrie creada pel tàndem al darrere de la saga fumeta Dos penjats i l’home que va idear Jacuzzi al passat.

Però allò transcendia la mera paròdia i volia, a més, tocar-nos la fibra seriosament, una cosa que aconseguia sobretot a través dels nous personatges, començant per Miguel Díaz (Xolo Maridueña), l’adolescent d’origen equatorià que, després de patir l’atac d’uns macarres, trobava un camí cap endavant en el karate: un nou Daniel-san. O un dels seus rivals inicials, Robby (Tanner Buchanan), el fill de qui Johnny es va distanciar, a qui no li agrada veure el seu pare acollint el Miguel com a aprenent en el reobert dojo Cobra Kai. Això anava de riure’s de manera afectuosa de Karate Kid, però també de mirar de revifar la classe d’emocions que un dia va despertar l’estimada saga. D’unir els pares crescuts en els vuitanta i els seus fills en un festival de sentiments.

La vista posada en el Sekai Takai

La suposada broma va acabar, ben aviat, convertida en fenomen seriós, sobretot després del traspàs de la sèrie de Youtube Red a Netflix. L’estrena de la temporada final és un dels esdeveniments televisius de l’estiu. Però trigarem a veure la puntada de peu de la grua definitiva: aquesta última entrega és extrallarga, de 15 episodis; ara se n’estrenen els cinc primers, al novembre se’n veuran cinc més, i ja l’any vinent arribarà el que a la plataforma anomenen The final event.

En aquests nous capítols, almenys al principi, tot és pau. Desmantellat el dojo de la discòrdia, els ara camarades Daniel i Johnny viuen en la plenitud familiar. Sam (Mary Mouser), filla del primer, està mirant universitats, igual que el seu xicot Miguel. Aquest últim ja es porta bé amb Robby gràcies, en part, a l’estratègia de Johnny de posar-los cara a cara i deixar que s’apallissin. Només falta que Sam i la seva antiga nèmesi Tory (Peyton List), falsa guanyadora de l’All Valley, acabin d’acostar posicions.

Derrotat el brivall Terry Silver (Thomas Ian Griffith), és la pressió de l’esperat campionat mundial Sekai Takai el que desperta algun enfrontament intern. I aquesta no és la pitjor amenaça a què s’enfronten els nostres estimats senseis: com vam veure a l’epíleg de l’anterior temporada, Kreese (Martin Kove), el que va robar Cobra Kai a Johnny, ha ordit un pla per sortir de la presó i intentar venjar-se dels que el van portar fins allà.

Miyagi en ombres

Si una cosa no està trencada, ¿per a què arreglar-la? Els creadors de Cobra Kai saben que ens encanta veure Johnny entossudit a viure en altres temps, a continuar pensant en l’aixecament de troncs de Rocky IV com a única bona rutina de fitnes. De nou, se’l presenta com un mascle alfa passat com sortit d’alguna sèrie de Danny McBride. El pitjor que se li pot dir és nenaza, una burla caduca on n’hi hagi.

Els autors de la sèrie saben també que, sobretot a hores d’ara, havent invertit tant temps en aquests personatges, els espectadors es prenen seriosament fins i tot el Johnny, i saben jugar amb bones dosis d’emoció sincera. Quan, al final del primer nou episodi, es produeix certa esperada reunió, és complicat mirar d’ocultar l’indici de llàgrima. Els missatges d’amistat, respecte i lleialtat del Sr. Miyagi (el mort el 2005 Noriyuki Pat Morita) segueixen molt presents i són vigents. Però, compte, com s’avisa en el tràiler, en aquesta nova temporada Daniel descobreix una caixa que conté veritats ocultes sobre el seu mentor, informacions que el faran caure per una espiral de dubte.

Film sense els nous herois

Per al 2025 s’espera l’estrena d’una nova pel·lícula de Karate Kid en la qual, curiosament, es creuaran el Sr. Han de Jackie Chan (és a dir, el Miyagi d’aquella espècie de remake del 2010 localitzat a la Xina i més centrat en el kung-fu) i el LaRusso de Macchio. Curiosament, o injustament, res del que hem vist a Cobra Kai tindrà cap impacte sobre l’argument de la pel·lícula dirigida per Jonathan Entwistle, creador de la sèrie The end of the f***ing world. Sona a oportunitat desaprofitada, a manera absurda de malgastar l’existència de nous herois com, diguem, Sam, Miguel, Robby i Tory.