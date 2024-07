‘Els Simpsons’ ho tornen a fer: la predicció sobre Kamala Harris

Una de les moltes raons per les quals 'Els Simpson' són coneguts a tot el món és perquè no deixen de 'predir' en els seus capítols successos que després acaben passant de manera similar a la vida real. Si bé és cert que recentment alguns dels actors de doblatge de la sèrie han revelat perquè 'Els Simpson' encerta tantes prediccions, la realitat és que la societat continua quedant bocabadada cada vegada que es troba algun nou vaticini correcte.

La nova predicció amb Kamala Harris

Després de la retirada de la carrera cap a la Casa Blanca de Joe Biden, el que continua sent president dels Estats Units, ha mostrat públicament el suport cap a una possible candidatura de Kamala Harris, la vicepresidenta.

'Els Simpson' van estrenar l'any 2000 un capítol anomenat 'Bart al futur', on es parodien uns possibles Estats Units l'any 2030, en els quals Donald Trump acaba de deixar la presidència després d'una mala gestió i una Lisa Simpson adulta ocupa el seu lloc. Aquest capítol ja va ser viral el 2016 quan el magnat va aconseguir la presidència del país.

Encara que físicament Kamala Harris i Lisa Simpson no tinguin cap semblança, aquesta predicció s'ha tornat viral després que Al Jean, un dels productors de la sèrie, compartís en el seu perfil de X una fotografia en la qual es veu a les dues protagonistes vestides pràcticament iguals. L'escriptor ha adjuntat el següent: "Orgullós de ser part d'aquesta 'predicció' de Els Simpson"

Altres prediccions encertades per la sèrie

Entre altres auguris encertats, els més sonats han estat la presidència dels Estats Units per part de Donald Trump, que Melanie Griffith i Don Johnson s'anaven a separar, o que anàvem a sofrir una perillosa pandèmia d'Ébola originada a Àfrica. Igualment, per molt boig que sembli, en el mateix episodi 'Bart al futur', Lisa es comunica amb la seva mare Marge a través d'un telèfon amb vídeo, per la qual cosa van endevinar també que existirien les videotrucades.