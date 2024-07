'The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol' renova per una tercera temporada que es rodarà a Catalunya

AMC ja ha informat de la renovació oficial de The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol per una tercera temporada, i segons ha avançat el mitjà Deadline, la producció d'aquesta nova tanda de capítols començarà el mes vinent i tindrà Catalunya entre els seus escenaris.

El projecte tindrà Madrid com a base central i recorrerà diversos llocs del territori. Segons s'ha informat en aquest mitjà, el canal de televisió nord-americà gravarà diverses escenes a regions de Galícia, Aragó, Catalunya i València.

La tercera temporada d'aquest spin-off de The Walking Dead segueix Carol i Daryl mentre continuen el seu viatge cap a casa i cap als seus éssers estimats. A mesura que lluiten per trobar el camí de tornada, la ruta els desvia encara més, portant-los a través de terres llunyanes amb condicions sempre canviants i desconegudes, on presencien els diversos efectes de l'apocalipsi zombi.

La mateixa actriu protagonista, Melissa McBride, ha afirmat en un comunicat que “m'agraden els nous desafiaments per a Daryl i Carol en estar tan lluny del que han conegut. Encara hi ha molt per descobrir a França en aquesta segona temporada i té un final impressionant. I ara marxem a Espanya! David Zebel està aprofitant al màxim tot el que fa únic i bonic a Espanya. Comencem a rodar en només unes setmanes… Quina emoció tot el que ha de venir!”.