8 sèries de 'cozy mystery' per a l'estiu

Potser l'estiu és temps de sol i platja, però també pot ser una bona època de l'any per gaudir del misteri. I no només a través de novel·les, sinó també amb sèries que continuen bevent de l'herència deixada per Agatha Christie, però sense limitar-se a replicar els seus llibres. Un exemple és la producció juvenil 'Asesinato para principiantes', recentment estrenada a Netflix. Ambientada en una bonica localitat britànica, la protagonitza una noia (Emma Meyers, 'Miércoles') que s'obsessiona amb un crim: la desaparició d'una adolescent fa cinc anys atribuïda al seu xicot, que es va acabar suïcidant.

De títols com aquest, cada vegadan'hi ha més. I és que les plataformes tornen a apostar pel 'cozy mystery', el rostre més amable del crim, un subgènere de la novel·la negra amb trames de violència de baixa intensitat i poca sang. Per aquest article n'hem seleccionat vuit, algunes d'elles ambientades en escenaris molt estiuencs, i totes perfectes per resoldre assassinats en família.

1. Crimen en el paraíso

Un clàssic de la cadena britànica BBC, que ja va per la 13a temporada (i amb una 14a confirmada). L'acció transcorre a la paradisíaca illa del Carib de Saint Marie, on un inspector britànic (ja han estat quatre diferents) col·labora amb la policia autòctona per resoldre un crim en cada episodi. Els xocs culturals entre els mètodes british dels protagonistes i les costums més relaxades dels illencs li donen el toc d'humor. On veure-la: al canal Cosmo (Movistar Plus+).

2. Solo asesinatos en el edificio

Tres veïns de l'elegant edifici novaiorquès Arcònia (Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez) tenen pocs punts en comú entre ells, però comparteixen l'afició pel misteri. Quan un dels llogaters del bloc apareix mort, comencen a investigar pel seu compte i van desvetllant les seves indagacions en un podcast que va guanyant fans a poc a poc. Ells acoten la seva àrea d'acció: només investigaran els assassinats comesos al seu edifici. Seran uns quants. On veure-la: Disney+ estrena el proper 27 d'agost la quarta temporada.

3. Una vida menos en Canarias

L'assolellada Tenerife uneix dos inspectors de policia de caràcters totalment oposats: un tipus fred que odia la platja i els turistes (Ginés García Millán) que ha estat 'castigat' amb una retirada a Canàries, i una policia molt positiva i animada (Natalia Verbeke) que fins ara ha liderat en solitari un sòlid equip. La seva col·laboració serà molt efectiva per atrapar els criminals, mentre va creixent la tensió sexual entre ells. On veure-la: Atresplayer i Netflix.

4. Grantchester

Als anys 50, en un bucòlic poble anglès, a prop de Cambridge, un pastor anglicà (James Norton) compagina les misses amb la resolució de misteris. El capellà, exagent de la Guàrdia Escocesa, es convertirà en la mà dreta d'un detectiu de la policia (Robson Green), veterà de la Segona Guerra Mundial. A partir de la quarta temporada, el protagonista va penjar la sotana i va cedir el testimoni a un altre vicari també de bon veure (Tom Brittney). On veure-la: Filminestrena el 13 d'agost la 9a temporada, i també a Amazon Prime i RTVE Play.

5. Mademoiselle Holmes

Al segle XXI, la besnéta (Lola Dewaere) del detectiu més famós de tots els temps, Sherlock Holmes, gestiona les queixes i reclamacions en una comissaria de Nantes (França). Tímida, despistada, empàtica i una mica maldestre, un accident de cotxe fa que els seus sentits s'aguditzin i, amb ells, els seus poders de deducció. Formarà duo amb un patòleg forense (Tom Villa), que es convertirà en una mena de Watson per a ella. On veure: canal Cosmo (Movistar Plus+).

6. Sister Boniface Mysteries

Es pot ser més polifacètica que la protagonista d'aquest 'spin off' de 'Padre Brown'? Es tracta d'una monja catòlica a qui agrada anar amb Vespa (Lorna Watson), enòloga, científica forense, amb un doctorat en bioquímica i un quocient intel·lectual similar al d'Einstein. Amb aquest currículum, exerceix com a assessora de la policia d'una localitat rural a l'Anglaterra de principis dels anys 60. Per això, compta amb el seu propi laboratori al convent on resideix. On veure-la: canal Cosmo (Movistar Plus+).

7. Los misterios de Laura

La Jessica Fletcher o la Colombo espanyola (María Pujalte) és una policia aparentment amb poca capacitat per atendre les seves obligacions familiars (s'acaba de divorciar i és mare d'uns entremaliats bessons), però a qui no se li escapa cap detall a l'hora de resoldre els casos. Fa un duo d'allò més eficaç amb el seu company, el dandi Martín (Oriol Tarrasón), i a la comissaria suporta com pot coincidir amb el seu exmarit, ara el seu superior (Fernando Guillén Cuervo). A les seves tres temporades se li han sumat els últims anys diversos telefilms. On veure-la: RTVE Play i Prime.

8. Elsbeth

Una excèntrica advocada de Chicago (Carrie Preston) es muda a Nova York per ajudar la policia en un cas d'assassinat en aquest 'spin-off' més lleuger de 'The Good Wife' i 'The Good Fight'. Tot i que al principi els seus mètodes poc convencionals creen escepticisme, la seva eficàcia li permet guanyar-se un lloc a l'equip. On veure-la: Movistar Plus+.