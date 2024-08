«The Bear 3»: Més pressió als fogons

Una cuina pot ser com una olla de pressió, on la tensió pot esclatar d’improvís. Que ho demanin a Chicote, a Gordon Ramsey o als concursants de 'MasterChef'. A l’estrès per continuar el frenètic ritme fent plats que compleixin les expectatives dels clients s’hi afegeix la incertesa d’un negoci amb molta competència, en constant evolució i en el qual s’ha de donar sempre el cent per cent, per molts problemes personals que s’arrosseguin de casa. En la ficció, cap sèrie ha mostrat millor l’ansietat que es pot viure entre uns fogons com The Bear, l’aclamada guanyadora de 10 Emmy (i una de les més nominades per a aquest any) i de la qual Disney+ estrena avui la tercera temporada.

Ho fa amb coneixement de causa, ja que la sèrie compte amb una experimentada assessora culinària, la xef i productora executiva Courtney Storer, germana del creador de The Bear, Christopher Storer. «Treballo molt amb ella i el seu equip en la idea d’allò que estarien pensant el Carmy i la Syd [els dos personatges principals], en la manera d’executar aquest tipus de plats i com es presentarien a través d’una lent culinària», explica el també xef Matthy Matheson, que dona vida al Neil, el manetes de la sèrie.

«Hem tingut xefs realment bons i la Courtney és increïble creant i donant vida a aquest menjar», afegeix l’actor, que també exerceix com a productor executiu de The Bear i el personatge del qual ha anat cobrant més presència any rere any.

Caràcter perfeccionista

Aquesta temporada, el repte és encara més gran, ja que el Carmy (Jeremy Allen White), el protagonista, arriba disposat a convertir el modest restaurant que va heretar després del suïcidi del seu germà en un local de referència en l’esfera culinària de Chicago, després d’haver passat per una farragosa reforma, tal com es va mostrar en l’anterior entrega. La seva recerca de l’excel·lència suposa un repte per al seu equip.

«El Carmy continua fent el que millor fa, que és enterrar-se de nou en la seva feina i desafiar-se a si mateix. Però fent-ho també desafia a tots els del seu voltant, i crec que acaba sent un repte estar a prop seu», avança l’intèrpret, que admira el caràcter perfeccionista del seu personatge: «És una cosa a què aspiro en la meva vida, perquè jo soc el contrari», afegeix Allen White, a qui des de fa mesos es relaciona amb Rosalía.

Una escena de ‘The Bear 3’, la serie protagonizada per Allen White / Disney+ / Disney+

No és l’única cosa que l’ha influït en aquesta sèrie, que ha aconseguit que canviï la seva manera de veure els restaurants. Tant d’ell com dels seus companys. «Ara, quan vaig a un restaurant amb els meus dos fills, si deixen caure alguna cosa a terra és estressant, estic constantment pensant a netejar, perquè sé com arriben a treballar de valent els empleats», recalca Abby Elliott, que encarna la germana del Carmy, Natalie (Sugar). «Tots tenim hipersensibilitat cap als restaurants», corrobora White.

De fet, l’escena gastronòmica de Chicago cobra més rellevància en els 10 capítols nous. «Hi ha tants restaurants i persones que hi treballen que han sigut tan beneficiosos per ajudar-nos a fer la sèrie... Ja siguin xefs que han vingut a ensenyar-nos o que ens han deixat utilitzar les seves ubicacions», recorda Ayo Edebiri, la resolutiva Sydney de la sèrie, que aquesta temporada dirigeix un dels episodis, el sisè (Napkins), centrant-se en el personatge de Tina (Liza Colón-Zayas). «Va ser una meravella, una espècie de classe magistral i un regal», diu sobre aquesta nova experiència.

Connectats pel dolor

Però la cuina no és l’únic que uneix els personatges de The Bear, ja que tots estan connectats a través del dolor. Ja sigui per lluitar amb la mort del Mikey (Jon Bernthal), el germà del Carmy i la Natalie i antic cap de l’equip, o amb els seus propis traumes personals. «Una de les fortaleses de la sèrie, i una de les raons per les quals ha connectat amb tanta gent, és perquè crec que el dolor és el riu que corre a través de tots nosaltres i una de les úniques coses comunes que tots compartim en l’experiència humana», afirma Ebon Moss-Bachrach, l’intens cosí Richie.

«Aquesta temporada, els personatges lluiten amb el dolor de diferents maneres», diu Edebiri sobre una sèrie que ja té una colla de premis, i que aquest 2024 està nominada a 23 Emmy, més que cap altre títol còmic en un sol any. «Vam rodar la primera temporada sense cap mena d’expectativa i estàvem una mica insegurs respecte a si sabríem trobar de nou la nostra petita bombolla després de l’èxit. I crec que ho vam aconseguir. Després, aquests sentiments es van magnificar en la segona temporada, però vam saber tornar a trobar el nostre espai creatiu», recalca Allen White.