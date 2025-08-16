Sèries
Arriba a Disney+ la mitologia d’«Alien: Planeta Terra»
El «showrunner» Noah Hawley rellegeix l’univers impulsat per Scott i Cameron en una sèrie carregada d’espectacle i idees n És una producció basada en la famosa saga de ciència-ficció i terror esbossada per Dan O’Bannon i Ronald Shusett
Juan Manuel Freire
El guionista, productor i, de vegades, director Noah Hawley s’ha especialitzat en expandir mitologies conegudes a través de sèries amb una gran idiosincràsia personal. Va saber portar el ‘noir’ nevat de Fargo, clàssic fílmic dels germans Coen, més enllà de Minnesota i de les seves fronteres conceptuals. I, en la més efímera però notable Legion, es va atrevir a proposar la visió més psicodèlica de l’univers X-Men que s’ha vist mai en una pantalla.
Ara torna a actualitzar un llegat sense deixar d’ampliar-lo amb Alien: Planeta Terra (Disney+, des del 13 d’agost), una ambiciosa sèrie basada en la famosa saga de ciència-ficció i terror esbossada per Dan O’Bannon i Ronald Shusett. L’inici sembla tret de la primera pel·lícula, obra mestra de Ridley Scott del 1979. «Una nau d’espai profund. La criogenització i el despertar. Els diàlegs superposats a l’estil de Robert Altman. L’esmorzar, els cigarrets, el menjar», tal com ho descrivia el mateix Hawley a Vanity Fair. Encara no hem arribat a conèixer realment la tripulació quan comencen a passar coses funestes.
Un cop superat aquest magnífic pròleg, el que es proposa s’allunya de la còpia reverent. En el seu retorn a la Terra, la nau acaba fent un aterratge accidentat en una illa propietat de la corporació Prodigy, rival global de Weyland-Yutani. Entre els supervivents, hi ha uns exemplars disposats a donar guerra. I no només els famosos xenomorfs dissenyats principalment per H. R. Giger. «Després de set pel·lícules, tothom coneix les etapes d’aquestes criatures», explicava fa unes setmanes Hawley en una roda de premsa virtual. «Però si en presento de noves i ningú sap com es reprodueixen o què mengen, aleshores arriba el pànic cada vegada que apareixen a la pantalla. Per al públic, és com sentir l’experiència de veure Alien per primera vegada».
Els nens perduts
La salvació de la humanitat podria estar en mans de personatges no del tot humans. I no, no parlem de sintètics (o androides humanoides) com l’Ash d’Ian Holm a la primera pel·lícula i altres actors a les següents, sinó d’híbrids: cossos artificials als quals es transfereix la consciència d’un ésser humà real, i que aquí apareixen per primera vegada a la franquícia.
Gràcies al (o per culpa del) jovenet geni Boy Kavalier (Samuel Blenkin), nens amb malalties terminals reneixen en cossos ja crescuts amb qualitats sobrehumanes. El projecte d’aquesta mena de nen mimat superdotat no és purament altruista: ell mateix espera aconseguir la immortalitat a través de l’experiment. «Tant a Alien com a Aliens: El retrobament, ens trobem davant d’una corporació sense rostre, Weyland-Yutani, i uns individus –els camioners espacials o els soldats– que viuen a la seva mercè», diu Hawley. «Avui dia, les nostres corporacions tenen rostre, i són el d’aquests joves tecnòcrates, CEOs famosos multimilionaris».
En una de les seves decisions viscerals, Kavalier decideix convertir en personal d’emergència la Wendy (Sydney Chandler) i els seus nens perduts, és a dir, la nena híbrida pionera i el grup que la va tenir com a mentora. El que més preocupa a la primera és poder salvar en Joe (Alex Lawther), un metge que forma part de l’equip tàctic que investiga l’accident. El seu germà de la vida anterior, per més senyes. En la nova, el més semblant que té a una mare i un pare són la científica Dame Sylvia (Essie Davis, de Babadook) i l’androide Kirsch (Timothy Olyphant, de Justified: La llei de Raylan), defensors, respectivament, de la humanitat i del transhumanisme.
Notes de "Blade Runner2
Entre les preguntes que Hawley aprofita per plantejar entre cop i cop d’acció i terror, n’hi ha una d’eternament pertinent: què significa ser humà? És una qüestió biològica? O, sobretot, és una qüestió d’emocions i empatia que potser no són exclusives de la nostra espècie? Una qüestió gairebé més pròpia de Blade Runner que d'Alien. «[Scott] va introduir a Alien la idea dels éssers sintètics —diu Hawley—, i després la va explorar amb més profunditat a Blade Runner. Jo no intentava fer aquesta segona pel·lícula, però entenc que es puguin fer comparacions. A nivell estètic, ambdós films de Scott tenen molt en comú; si veus Blade Runner, t’imagines que així és com està la Terra a Alien. Però al mateix temps, deia als caps de departament: ‘Si veus que estàs fent Blade Runner, estàs fent la pel·lícula equivocada de Ridley Scott’».
També emergeix la pregunta més depriment: la humanitat val tant la pena? Mereixem sobreviure als nostres pecats? Que la sèrie sigui observada a través dels ulls d’una nena ajuda a fer emergir una resposta optimista. «Els nens menteixen molt malament —diu Hawley—. Quan vas conduint i et diuen ‘papa, per què aquest home viu al carrer?’, tu els contestes: ‘T’hauràs d’acostumar a veure aquestes coses’. Però ells no creuen que ens haguem d’acostumar a això. No donen per fetes algunes coses que els adults donem per fetes. Aquí —continua— entrem a la història a través dels ulls de la Wendy, que té aquesta mena de decència pura al seu cor que li permet enfrontar-se a la complaença i, per extensió, a tots els mals del món adult».
