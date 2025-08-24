Sèries
Monica Lewinsky produeix una sèrie sobre Amanda Knox, l'estudiant que va passar quatre anys a la presó per un assassinat que no va cometre
Monica Lewinsky, una altra dona demonitzada pels mitjans, produeix aquesta cruïlla de gèneres amb una excel·lent Grace Van Patten com l’estudiant nord-americana que va passar quatre anys a la presó a Itàlia per un assassinat que no va cometre
Juan Manuel Freire
La part que menys es recorda, o es vol recordar, de l’assassinat a Perusa (Itàlia), l’any 2007, de l’estudiant d’intercanvi britànica Meredith Kercher és que un home, el lladre Rudy Guede, va ser arrestat i condemnat pel crim després que es trobessin les seves empremtes digitals a les pertinences de la víctima. La part que continua generant més titulars és la possible (encara que només durant un temps) implicació d’Amanda Knox en els fets —un nom molt més conegut, de fet, que el de la pròpia Kercher.
Aquesta companya de pis i universitat de Kercher va ser arrestada ràpidament per l’assassinat, juntament amb Raffaele Sollecito, el seu xicot italià de només una setmana. Les intuïcions equivocades del fiscal Giuliano Mignini i uns tabloides àvids d’escàndols van convertir Knox en la botxí ideal, algú en qui projectar fantasies, pors i prejudicis. Les seves xarxes socials van ser escorcollades a la recerca de detalls que es podien tergiversar, manipular i amplificar, tot al servei d’una teoria esbiaixada sobre un joc sexual amb un final tràgic.
La jove de Seattle, una mica excèntrica (només això), va ser condemnada l’any 2009 i absolta el 2011, gairebé quatre anys després d’entrar a la presó. La investigació científica va ser posada en dubte, i es va destacar la manca de motivació o d’arma homicida, però res d’això no va impedir que el 2014 un tribunal d’apel·lació italià la tornés a declarar culpable. Un any després, va ser absolta definitivament, igual que Sollecito, pel Tribunal Suprem de Cassació italià.
Un documental molt comentat
Altres haurien passat pàgina, però Knox ha tornat a reviure la seva odissea en múltiples formats, sempre buscant la manera de controlar el seu relat (i també de poder pagar la hipoteca). L’any 2013 va publicar el primer dels seus dos llibres de memòries: Waiting to be heard, seguit enguany per Free: My search for meaning. Entre tots dos, va presentar una sèrie (The Scarlet Letter Reports) sobre la demonització de les dones als mitjans de comunicació.
En aquest dur aspecte de la seva història —la construcció i expansió constant d’un relat morbós per part de la premsa sensacionalista— se centrava especialment el documental Amanda Knox (2016), dirigit per Brian McGinn (cocreador de Chef’s Table). L’ingredient essencial era el testimoni del periodista Nick Pisa (antic col·laborador del Daily Mail), qui mostrava una curiosa barreja de nostàlgia i lleu penediment al recordar com de poc importava a la premsa verificar la informació abans de publicar-la.
Ficció inspirada en el seu cas
Dos anys abans, s’havia estrenat la pel·lícula El rostre d’un àngel, un thriller psicològic de Michael Winterbottom (24 Hour Party People), amb Kate Beckinsale com a versió ficcionada de la periodista Barbie Latza Nadeau, autora d’un llibre sobre el cas. Daniel Brühl interpretava un cineasta (possible alter ego de Winterbottom) que ha de fer un true crime sobre un cas pràcticament idèntic al real, però que acaba deixant-se inspirar per la Divina Comèdia de Dante per elucubrar una altra cosa, més aviat una «faula medieval», tal com es diu a la pròpia pel·lícula. El personatge entra en una espiral confusa, igual que la pel·lícula mateixa, un exercici de metaficció un tant abstrús que llança idees a l’aire sense aprofundir realment en cap.
L’any 2021 s’estrenava Una qüestió de sang, drama criminal realista de Tom McCarthy (Oscar al millor guió original per Spotlight), amb Matt Damon en el paper d’un treballador d’una plataforma petroliera que viatja d’Oklahoma a Marsella per intentar ajudar la seva filla Allison (Abigail Breslin), empresonada des de fa cinc anys per, suposadament, haver matat la seva amant i companya de pis. Knox va denunciar a Twitter i des de les pàgines de The Atlantic l’ús de la seva història com a inspiració sense el seu consentiment. El que més la va molestar va ser el final: en la pel·lícula, l’acusada resulta ser culpable —almenys indirectament—, cosa que segons ella reforçava la imatge que és una persona poc fiable.
I ara, una sèrie pròpia
Knox recupera les regnes del seu relat des de la ficció amb la sèrie Amanda Knox: Una història retorçada (Disney+, des de dimecres 20), en què exerceix com a productora executiva, igual que una altra dona maltractada i reinventada fins a la sacietat per la premsa: Monica Lewinsky, que va poder explicar la seva versió en El cas Lewinsky, la tercera temporada d’American Crime Story.
Al capdavant del repartiment hi trobem, en substitució de Margaret Qualley (que va abandonar per problemes d’agenda), una molt encertada Grace Van Patten (Tell Me Lies), ben acompanyada per Sharon Horgan, que interpreta la seva mare. Però la gran sorpresa és l’excel·lent repartiment italià d’una sèrie parlada en bona part —sí, així és— en italià: des de Francesco Acquaroli (Suburra), que fa de fiscal Mignini, fins a Giuseppe Domenico (el soldat desertor de Vermiglio), que encarna Sollecito. Tots aporten un grau de veritat i especificitat que per moments eleva la sèrie a cotes dramàtiques sorprenents.
Des del principi es deixa clar a l’espectador que està veient la versió de Knox, amb tot el que això comporta, inclòs un pròleg filmat —de manera desconcertant si no es coneixen els detalls del cas— exactament com Amélie, la seva pel·lícula preferida, la mateixa que va veure amb el seu xicot la nit de l’assassinat. La sèrie oscil·la entre tons de forma curiosa: quan el caos comença a envair la vida de Knox, es converteix en una comèdia (negra) de «peix fora de l’aigua», però l’escena d’un interrogatori etern adquireix contorns propis d’una pel·lícula de terror gairebé al·lucinada.
