«Dos tumbas», a Netflix: una àvia amb set de venjança
El cineasta barceloní Kike Maíllo dirigeix aquest ‘thriller’ recargolat i d’humors canviants sobre una antiga ‘hippie’ convertida en una nova Charles Bronson n La sèrie gira al voltant de dues adolescents desaparegudes en un poble ple de llum, el de Frigiliana, a Màlaga
Juan Manuel Freire
En un primer moment, Dos tumbas (Netflix, divendres, dia 29) pot semblar una sèrie mil vegades vista. Dues adolescents desaparegudes: tic. Una petita comunitat on, com a Twin Peaks, ningú és innocent: tic. Però fins i tot en aquest últim aspecte hi ha una lleugera novetat: parlem d’un poble ple de llum, el de Frigiliana (Màlaga), amb les seves precioses cases blanques, emblanquinades. I alguna cosa aparta definitivament aquesta història del déjà vu: que qui decideix prendre la investigació a les seves mans sigui l’àvia d’una de les noies, Isabel (Kiti Mánver), antiga hippie convertida en una nova Charles Bronson.
Tot el projecte va néixer d’aquesta idea, «explicar un thriller a través d’una àvia que vol venjança», ens explica Agustín Martínez, creador de sèries com La caza. Monteperdido i Feria: la luz más oscura, totes dues també sobre universos tancats on passa alguna cosa amagada, però conegut sobretot com a part del col·lectiu Carmen Mola (Premi Planeta 2021 per La bestia), els altres dos vessants del qual, Jorge Díaz i Antonio Mercero, participen aquí en l’escriptura. Quan els guions ja estaven gairebé acabats, es va unir al projecte el cineasta barceloní Kike Maíllo (EVA, Toro), un altre bon coneixedor dels codis del thriller.
No hi havia referències clares i concretes sobre la taula, tot i que Maíllo apunta cap a Tres anuncios en las afueras («pel tipus de venjança o les dinàmiques de construcció de personatge») i Martínez reconeix la marca de Mare of Easttown, «que potser té un ritme més pausat, però que té la gran virtut de la construcció de personatges potents, contradictoris, amb conflictes als quals ens acostem a través dels girs, del thriller. Això connecta molt amb el que estàvem fent amb la inspectora Blanco a la saga de La novia gitana».
L’àvia
Com recorda Díaz, «no és gaire normal veure una àvia cometent una venjança, però és que ni tan sols és normal veure una àvia com a protagonista d’una obra de ficció». A la llegendària Kiti Mánver (ara també a les sales amb la recuperada La comunidad) li va omplir de vida tenir aquesta oportunitat. «Arribar a aquestes edats i que confiïn en tu per fer una protagonista d’aquest estil, tan intensa, tan potent, és quelcom que entusiasma». Com a amant del gènere de la tragicomèdia, es va sentir còmoda en la cruïlla de tons, en l’alternança de moments dramàtics amb esclats de comèdia negra. «M’agrada això de treure un somriure a una persona i, al cap d’una estona, donar-li un pessic al cor. Sobretot al teatre, és una pujada que no veus. Sovint m’agraden aquest tipus de situacions».
Quan surto amb la Kathy Bates de Misery, ella prefereix parlar de gent anònima: «Aquesta és la meva inspiració, gent que passa pel carrer. Jo viatjo molt en metro i m’encanta mirar tothom: què diu, com s’asseu, com es mira… Els actors som uns xucladors de tota aquesta mena de detalls. Hi ha centenars de coses per copiar en el món real. No cal veure una pel·lícula».
Reunió de vells col·legues
Entre els molts personatges amb qui Isabel entra en conflicte hi trobem el pare de l’altra noia desapareguda i el seu propi fill, interpretats respectivament per Álvaro Morte i Hovik Keuchkerian, amb qui va compartir La casa de papel. «Jo vaig tenir, a més, la sort de treballar a teatre amb la doña Kiti Mánver», apunta Morte, sorprenent com aquell antagonista mafiós amb singular accent andalús. «Sent andalús, no he pogut treballar gaire en andalús», explica. «El meu personatge havia de ser un tipus suec. Jo, digue’m boig, vaig pensar que no era la millor opció [riu]. Així que vaig parlar amb els productors i els vaig proposar fer aquest andalús de l’interior que fa la seva fortuna a la costa».
Per la seva part, Keuchkerian va recórrer, bàsicament, a una paraula per construir el seu personatge. «Aquesta paraula és absència», assenyala. «Al meu personatge li falta alguna cosa [la seva filla]. Ja està. Normalment sóc pragmàtic a l’hora de treballar. Col·loco una sèrie d’ancoratges al seu lloc i volo a partir d’aquí. Vaig escriure absència a cada pàgina del guió i vaig trobar així l’ancoratge fonamental per poder construir el meu personatge».
