«Contra la llei», la infermera que va canviar la justícia després de l'assassinat de la seva filla
És una sèrie que tracta un crim real sobre l’instint matern estrenada a Filmin
Juan Manuel Freire
La història d’Ann Ming és menys coneguda del que hauria de ser, tenint en compte el seu abast legal i emocional. O millor dit, era menys coneguda del que hauria de ser: l’estrena de Contra la llei (Filmin, dimarts, dia 9) ha tornat a posar en la conversa col·lectiva al Regne Unit el cas d’aquesta infermera de Billingham que es va enfrontar a tot i a tothom per intentar fer justícia per l’assassinat de la seva filla Julie, de 22 anys, mare soltera d’un fill. Es va enfrontar a una policia poc atenta i, el pitjor, negligent. Després, a un sistema judicial d’inèrcies vetustes. Va lluitar durant gairebé dues dècades per derogar la llei de doble processament, principi penal que protegia una persona de ser jutjada i castigada dues vegades pel mateix delicte, encara que es demostrés que el primer veredicte no fos encertat, com en el cas de l’assassí de la seva filla, absolt en un principi.
Per aconseguir-ho, Ming es va enfrontar al Servei de Fiscalia de la Corona, advocats que no la prenien seriosament i a un establishment en general displicent. Va aconseguir el suport d’un ministre de l’Interior i de la Comissió Jurídica i es va adreçar a la Cambra dels Lords, on la trobem al principi de la sèrie l’any 2003. Quatre anys després rebia la medalla MBE (Membre de l’Ordre de l’Imperi Britànic) pels seus serveis al sistema de justícia penal.
Interpretació èpica
En el paper protagonista trobem una devastadora Sheridan Smith (guanyadora d’un BAFTA televisiu el 2013 pel seu paper a Mrs Biggs), una consumidora compulsiva de true crime que, tanmateix, no sabia res de la història fins que li va arribar un primer guió escrit per Jamie Crichton (Totes les criatures grans i petites). «Vaig arribar a casa, ho vaig llegir i em va semblar un material poderós», ens explica en un ‘junket’ virtual. «Vaig investigar a Google, vaig veure tot el que Ann havia fet i em vaig preguntar: ‘Com és que s’ha trigat tant a explicar aquesta història?’ No vaig dubtar a aprofitar l’oportunitat de interpretar-la». Smith és experta a interpretar dones corrents en situacions que superarien qualsevol, però no, no a elles; segons explica, la mateixa Ming l’havia admirada en el telefilm del 2018 Care, sobre una mare soltera que lluita per reunir diners per ingressar la seva mare dement en una residència.
Però malgrat la seva experiència i saviesa, es va preparar a consciència, senyal de professionalitat. «Vaig investigar molt, vaig veure tots els documentals i, per descomptat, vaig llegir el llibre de la mateixa Ming en què s’ha basat Crichton, For the Love of Julie. Em preocupava que a Ann no li agradés que la interpretés. Potser no em volia, ja saps? Per sort, avui mateix, mentre fèiem entrevistes, he sabut que sempre va estar contenta amb la tria».
Possibilitat de canvi
Contra la llei s’inscriu en aquesta corrent de true crime empàtic que presta una atenció inusual a les víctimes i les seves famílies; sèries com Creedme, El cinquè manament o aquesta desmitificació del gènere anomenada El cas del Sambre. En un gest que denota rebuig al culte al mal, aquí ni tan sols es menciona el nom de l’assassí; l’actor que l’interpreta, Jack James Ryan, no apareix als crèdits.
Les estratègies legals es reserven per a l’episodi final. El que volen explicar-nos Jamie Crichton i el director Erik Richter Strand (el de la força fascinant Darrere dels seus ulls) és, sobretot, la història d’una família, i encara més en concret, d’una mare. O d’un instint matern ferotge. «Des del primer minut en què Julie va desaparèixer, Ann sabia que alguna cosa no anava bé. Em preocupava que semblés que exagerava l’angoixa quan s’amoïnava perquè la seva filla no li obria la porta. Però no, no és una exageració. De fet, Ann em va dir que just en despertar aquell dia va tenir la sensació que alguna cosa no anava bé».
La producció de Hera Pictures (també responsable de l’adaptació de Hamnet) fa córrer rius de llàgrimes, però la seva conclusió vol ser inspiradora. «Si veus que alguna cosa no és justa, la pots canviar», diu Smith. «Ann va passar per un trauma terrible, però no es va rendir ni va deixar que li diguessin ‘no’. Així que espero que la gent aprengui d’ella. Tant de bo tingués la força d’Ann. Tots hauríem de ser una mica Ann. Aquest hauria de ser el titular».
