Sèries
«The morning show»: torna el caos a Apple TV+
Reese Witherspoon i Jennifer Aniston ens expliquen la quarta temporada del drama periodístic mediàtic a la plataforma, un estrany cas de sèrie que, amb millor o pitjor sort, s’atreveix a abordar el present
Juan Manuel Freire
Amb tots els seus defectes, que els té, The Morning Show (Apple TV+, quarta temporada des de dimecres, dia 17) és una sèrie que mereix el nostre respecte per, sobretot, un motiu: l’atreviment de capturar el caos del present sense esperar que la pols s’assenti i la calor es refredi. «Probablement és l’únic que he fet que plantegi una missió semblant», comenta la seva productora i protagonista Jennifer Aniston en roda de premsa virtual. «Però tampoc va ser la intenció des del principi. Quan va succeir el #MeToo [temàtica de la primera temporada], ja teníem la meitat dels guions escrits, però no vam poder evitar incorporar aquest tema».
La nova temporada d’aquest (melo)drama periodístic-mediàtic es desenvolupa en un món de deepfakes, polarització i postveritat: el nostre, aquí i ara, o millor dit, abans-d’ahir, perquè estem a la primavera de 2024, dos anys després de l’acció de l’anterior temporada. La fusió entre les cadenes UBA i NBN s’ha consolidat. Com a CEO d’UBN trobem a la Stella Bak (Greta Lee), tan ambiciosa com experta en prendre decisions equivocades, tant dins com fora de la sala de juntes. L’Alex Levy (Jennifer Aniston) té noves responsabilitats com a executiva (Cap de Talent), però continua exercint de presentadora, encara que potser hauria hagut de desistir d’aquesta tasca: així s’hauria estalviat haver de lidiar amb les repercussions d’entrevistar una lluitadora d’esgrima iraniana… que ha aprofitat la seva arribada a plató per desertar.
Per si tot això no fos suficient, l’Alex haurà d’enfrontar-se al retorn des de Virginia Occidental de la Bradley Jackson (Reese Witherspoon), reclutada per tornar a presentar The Morning Show després que la Chris (Nicole Beharie) sigui enviada dos mesos a cobrir els Jocs Olímpics de París. Si la Bradley torna al lloc que la va fer estrella, és en part per investigar un aparent encobriment a l’antiga cadena. Busca ajuda en el pobre Chip Black (Mark Duplass), a qui treu de la seva nova i còmoda vida com a productor de documentals (¡amb plaça a Cannes!) per arrossegar-lo a l’òrbita complicada de l’Alex.
«La sèrie parla de coses que ens preocupen ara mateix», confirma la Witherspoon, antiga germana petita d’Aniston a Friends i ara seva sòcia productora en aquesta sèrie. «En aquesta temporada abordem la intel·ligència artificial. L’auge dels deepfakes. O dinàmiques de lloc de treball que són més antigues però que no deixen de prevaler». Aniston completa la seva amiga recordant un altre tema antic: «Volem fer llum sobre els conflictes interiors pels quals passa la gent en l’intent de mantenir la seva integritat periodística i, alhora, poder quedar-se on és i tenir feina».
On busquem la veritat?
A la cúspide d’UBN hi ha l’Alex, la Stella i, finalment, la presidenta de la junta Céline Dumont (la mateixa Marion Cotillard), provenint d’una família europea rica i prestigiosa. És una dona poderosa però alhora vulnerable, que aspira a convertir-se en CEO només per demostrar el seu valor al seu pare. «Aquesta temporada mostra dones en posicions de poder entre bambolines, a la sala de juntes, sent les propietàries de la cadena… Mostrant les dinàmiques que passen entre power players femenines. És una cosa que no veus gaire perquè no passa gaire», comenta Aniston.
Al repartiment s’hi sumen, a més de Cotillard, Jeremy Irons com el pare professor universitari de l’Alex, que la subestima una mica i creu que només es dedica a coses «bombolles i lleugeres», o el carismàtic Boyd Holbrook (Narcos) com el popular ‘podcaster’ Brodie ‘Bro’ Hartman, expert en creuar línies vermelles. «Aquesta temporada reflexiona –diu Witherspoon– sobre on busquem la veritat ara mateix. Per què els podcasters són tan importants en aquest moment? Hem de creure’ls o hem de creure la [radio nacional pública] NPR? I com s’ha retirat el finançament a la NPR? Com arriba a succeir una cosa així? Són qüestions que hem anat explorant durant aquests set anys de treball a la sèrie, seguint de prop l’evolució dels noticiaris i el periodisme en general».
