Una concursant d'OT sobre l'ús del català a la Catalunya central: "És diferent que a Barcelona"
Els concursants de l'acadèmia musical van tenir un debat lingüístic durant un àpat i la conversació va generar polèmica a les xarxes
El debat lingüístic ha entrat a l'acadèmia d'Operació Triunfo 2025. Els setze concursants de la famosa acadèmia musical no només canten i preparen actuacions, sinó que també reflexionen i debaten sobre qüestions de la vida quotidiana en un context on les càmeres els enregistren 24 hores al dia. En aquest ambient de convivència constant, va sorgir una conversa sobre la situació del català que va tenir com a protagonista la Judit, barcelonina de 20 anys.
La jove catalana va compartir amb els seus companys la seva preocupació pel retrocés del català en la vida quotidiana: “Jo fa cinc anys, quan anava a una cafeteria, em parlaven en català directament. I ara, sempre que vaig a un lloc, instantàniament em parlen en espanyol...” explicava, visiblement decebuda.
La concursant va apuntar també les diferències entre territoris: “Tu vas al centre de Catalunya, en pobles i tal, i és diferent, però aquí, a Barcelona, hi ha gent de fora, que ha vingut a viure aquí a treballar i hi ha molta multiculturalitat”.
La Judit va voler reivindicar la situació que, segons ella, viu la llengua catalana a la capital: una pèrdua progressiva de presència en els espais quotidians que li genera dolor com a catalanoparlant. Les seves paraules van obrir un petit debat dins la taula i van generar polèmica a les xarxes, on diferents usuaris van críticar les paraules de la catalana.
Aquest dilluns a la nit, Prime Video retransmetrà a les 22 hores la Gala 1 del concurs musical en la qual es nominaran dos concursants dels setze que la setmana passada van entrar a la famosa acadèmia musical.
