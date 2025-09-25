Polarització als eua i entreteniment
Apple posposa ‘The savant’ per les seves similituds amb el cas de Charlie Kirk
La sèrie, protagonitzada i produïda per Jessica Chastain, que s’havia d’estrenar demà en la plataforma, es basa en la veritable història d’una especialista en infiltració en grups d’odi ‘online’ per mirar de detenir potencials terroristes
Juan Manuel Freire
L’esperada sèrie d’Apple TV+ The savant, que s’havia d’estrenar demà, no té ara mateix data d’estrena. "Després d’una consideració acurada, hem pres la decisió de posposar The savant", va declarar l’estrímer a Deadline. "Apreciem la vostra comprensió i esperem estrenar la sèrie en una data futura". No han volgut donar explicacions més precises sobre la decisió, però tot sembla indicar que és perquè l’argument i la imatgeria de la sèrie han inquietat Apple en un moment delicat per al debat polític als Estats Units, encara recent l’assassinat de Charlie Kirk i amb Trump enfurismat en una campanya contra la televisió dissident.
En aquest thriller creat per Melissa James Gibson (antiga showrunner de House of Cards), l’oscaritzada actriu Jessica Chastain, també productora del projecte, interpreta Jodi Goodwin, exmarine dedicada ara, en principi, a "avorrits temes de tecnologia" i a vetllar pels seus fills adolescents mentre el seu marit soldat està servint a l’Iraq. Però aquesta vida n’amaga una altra: Goodwin treballa en secret per a la ficcional Anti Hate Alliance, una organització que coopera amb l’FBI per prevenir actes violents. La seva especialitat és infiltrar-se en grups d’odi a internet per seguir l’activitat de supremacistes blancs i misògins i mirar de detenir potencials terroristes abans que converteixin les seves fantasies en realitat. Que quedi remarcat el "mirar de". Cert incident és el catalitzador d’una espiral d’ansietat en la qual antics dimonis del passat tornen a treure el cap.
"Kelly Carmichael, la meva sòcia de producció, em va enviar l’article del 2019 d’Andrea Stanley per a Cosmopolitan", va explicar Chastain en una roda de premsa virtual a la qual va tenir accés EL PERIÓDICO. "I em va volar el cap. No sabia que existien aquesta espècie de polis infiltrats que treballen online i ens protegeixen de la violència massiva. M’entusiasma saber que el món veurà la valentia d’aquestes persones i el que fan". La pregunta és ara: ¿quan ho farà? En la web de premsa d’Apple TV+ només s’indica "pròximament".
The savant es basa en la dona descrita per Stanley en el seu article, però Chastain va fer el possible per no imitar-la en cap sentit, tot per mantenir la seva privacitat: "Hi havia certes coses en concret que no podia utilitzar", va explicar. "Per exemple, té una manera de parlar realment particular. M’encantava la idea de copiar-la. De fet, estic plantejant-me si utilitzar-la per a algun altre personatge en el futur o alguna cosa així. Però l’important era protegir-la". L’actriu de L’arbre de la vida va aprofitar en un altre moment per recordar els perills del dòxing: "No sé si la gent sap en què consisteix. Quan algú és doxejat, tota la seva informació es penja online: l’adreça de casa seva, el seu nom real, tot el necessari per trobar-lo. És una cosa que, de fet, li passa a una persona pròxima a la Jodi en aquesta sèrie, i que és fàcil que li pugui passar a ella mateixa en qualsevol moment".
Enmig de l’autocensura
L’ajornament de l’estrena es produeix a només una setmana de la suspensió del programa de Jimmy Kimmel pels seus comentaris sobre el presumpte assassí de Kirk. Disney i ABC s’han fet enrere en la decisió i el late night es va tornar a emetre dimarts a la nit, segurament amb les seves millors dades d’audiència en anys. En el seu monòleg inicial, Kimmel va mostrar la seva admiració per la viuda de Kirk, que va perdonar l’assassí del seu marit en el seu funeral, alhora que va carregar contra Trump definint-lo com "un líder que celebra que [uns 200] nord-americans perdin la seva feina [en el programa] perquè no sap encaixar una broma".
Queda saber quan s’estrenarà, si és que finalment ho fa The savant. També si la versió que veurem de la sèrie serà exactament igual a la que la premsa té encara a la seva disposició. ¿S’editaran imatges o comentaris massa en sintonia amb la realitat més recent? ¿S’hi podrien arribar a afegir paraules conciliadores? Preguntes sobre una societat fracturada.
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església
- Així ha quedat el camí de la Santa Cova després de l’aiguat
- Descobreixen el sorprenent origen dels primats: no van sorgir en selves tropicals
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys