NOVETAT EN ESTRÍMING
Torna la vida de la gent corrent a ‘Poquita fe’
Movistar Plus+ estrena la segona temporada de la premiada sèrie d’humor protagonitzada per Raúl Cimas i Esperanza Pedreño. En aquesta tanda d’episodis el punt de partida és la recerca de pis dels protagonistes
Marisa de Dios
El dia a dia és ple de moments quotidians que, si els analitzem amb una mica de calma, destil·len molta comicitat. L’únic és que cal saber veure’ls perquè ens treguin un somriure. És el que van fer Pepón Montero i Juan Maidagán (Justo antes de Cristo, Camera café) en la sèrie de Movistar Plus+ Poquita fe, una comèdia que és tota una reivindicació de la vida de la gent normal a través d’una parella d’allò més naïf, tendra i entranyable, José Ramón (Raúl Cimas) i Berta (Esperanza Pedreño). La plataforma estrena dijous 25 de setembre la seva segona temporada, avalada per l’èxit de la seva primera entrega: va ser guardonada amb el premi Ondas 2023 a Millor Sèrie de Comèdia, una distinció que va tornar a rebre en els premis Feroz 2024.
Si en la primera tanda d’episodis l’eix sobre el qual pivotava la ficció era la crisi de parella, amb un episodi per cada mes de l’any, en aquesta segona el punt de partida és la recerca de pis dels protagonistes. "Per a una sèrie que va de la quotidianitat, era una situació perfecta, perquè és universal", explica a EL PERIÓDICO Maidagán. "No volíem fer la mateixa temporada una altra vegada, 12 mesos més en la seva vida, sinó posar-los una cosa que els mogués, i això era el més realista i creïble, perquè és una espasa de Dàmocles per a la majoria de la societat", afegeix Montero.
Així, ara els vuit nous capítols són un compte enrere fins que Berta i José Ramón (mestra de preescolar ella, guàrdia de seguretat ell) puguin accedir a la seva nova vivenda. Un conegut del barri (Eduardo Antuña, la incorporació a l’elenc de la temporada) els n’ha ofert una a un mòdic preu, però no quedarà lliure fins d’aquí a sis mesos.
Per cobrir aquell temps sense sostre no els queda més remei que recórrer a la família i instal·lar-se a casa dels pares d’ella (María Jesús Hoyos i Juan Lombardero) on, a més, acabarà recalant també la immadura germana de Berta (Julia de Castro). Una situació que, és clar, generarà unes quantes situacions esbojarrades, tot i que també reconeixibles.
Ironia i naturalitat
"Nosaltres ens nodrim de les coses que veiem en el dia a dia, algunes d’allò més absurdes. I això es nota, perquè després hi ha gent que ens ve i ens diu: ‘Ens ha passat una cosa molt Poquita fe’", expliquen els seus creadors, que tenen clar que Cimas i Pedreño han aportat un plus a aquesta comèdia carregada d’ironia i naturalitat. "Ells no canvien res [del guió], però els personatges van créixer quan van començar a interpretar-los", recalca Montero.
"La sèrie partia d’un objecte d’estudi d’allò més normal, una parella tirant a avorrida, sense grans ambicions, sempre amb una miqueta de por, timorats, de la qual semblava que no es podia explicar gaire. I ells aconsegueixen convertir-los en una parella d’allò més peculiar", assenyalen els showrunners sobre la sèrie amb capítols que no arriben als 20 minuts, en què els personatges expliquen a càmera les seves vivències alhora que també els veiem en acció en el seu dia a dia.
- Canvi d'hora d'octubre a Catalunya: data exacte, efectes i resposta als dubtes. Dormirem més?
- Ensurt per la caiguda d'un llamp a prop de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa: 'Semblava una explosió de gas
- Visitants de Montserrat afectats pel temporal: 'L'aigua queia per tot arreu i patíem per la gent que estava caminant per la muntanya
- El missatge de Ramon Vallès, el pilot viral d'Igualada: 'És molt improbable que un avió surti amb el dipòsit ple
- El bisbat considera que el rector ultra de Manresa dona mala fama a l’Església
- Així ha quedat el camí de la Santa Cova després de l’aiguat
- Descobreixen el sorprenent origen dels primats: no van sorgir en selves tropicals
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys