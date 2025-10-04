Sèries
Netflix estrena «Animal», la comèdia d’un veterinari rural
La plataforma va estrenar la sèrie ahir, ambientada a Galícia i que compta amb Lucía Caraballon El protagonista, l’Antón (Luís Zahera), es veurà envoltat de problemes econòmics que el porten a passar consulta en una botiga de mascotes
Marisa de Dios
Alfred Hitchcock solia dir que no recomanava rodar ni amb nens ni amb animals, una màxima que ell mateix va incomplir en algunes de les seves pel·lícules. Tampoc respecten aquesta regla (almenys, pel que fa a les mascotes) a la nova sèrie espanyola de Netflix, Animal, que la plataforma va estrenar ahir, amb Luis Zahera com a protagonista interpretant un veterinari rural.
L’actor torna a treballar a la seva Galícia natal després d’As bestas, encara que aquesta nova ficció del gegant del streaming tingui poc a veure amb el dramó que li va valer el seu segon Goya.
Animal és una comèdia produïda per Aitor Gabilondo (Patria, El Príncipe) i Jota Aceytuno (Urban. La vida es nuestra) en què l’intèrpret d’Entrevías i El reino dona vida a un veterinari gallec, l’Antón.
Dur, però amb bon fons, els seus problemes econòmics el porten a veure’s obligat a començar a passar consulta en una botiga de mascotes, Kawanda, la sucursal a Santiago de Compostel·la d’un gran conglomerat empresarial. Però allà la manera de treballar és molt diferent de la que ell està acostumat al poble, on anava de granja en granja.
«L’Antón és un home enamorat de la seva professió i de la ramaderia, un tipus rural i salvatge, i per a ell entrar en aquella botiga de productes per a animals és com aterrar en un planeta extraterrestre», defineix Zahera el seu personatge.
Sobretot perquè no entén «aquests propietaris excèntrics» que tracten les seves mascotes «més com a humans que com a animals», apunta l’actor, ni tampoc comparteix gaire coses en comú amb els seus nous companys.
Al capdavant de la franquícia a la qual s’ha unit el protagonista hi ha la seva neboda Uxía (Lucía Caraballo), una jove amb molt d’ímpetu i optimisme. Tot el contrari que l’Antón, molt més escèptic i cremat per la vida.
«Per mi era molt important no caure en cap clixé. Perquè la bondat, l’alegria, la simpatia i l’amabilitat estan molt allunyades de ser una ximple», puntualitza Caraballo. «Ser optimista, de fet, és veure les coses que no funcionen, les injustícies, i voler-les canviar, i jo vaig construir la Uxía des d’aquí», comenta l’actriu, que dona un creïble accent gallec al seu personatge, tot i ser madrilenya.
«No passa res per equivocar-se»
«La Uxía i l’Antón són dos personatges que tenen molt a aprendre l’un de l’altre, perquè tots dos han muntat la seva vida sobre uns fonaments que no eren tan inquebrantables com ells creien», considera Caraballo.
«A mi m’agrada molt la filosofia que tenen les pel·lícules de Víctor García León [codirector i coguionista de la sèrie], en què les evolucions dels personatges són bastant subtils, com a la vida mateixa», explica. «I Animal va bastant d’això. Amb tota la comèdia i totes les bogeries que passen, són dos humans que intenten viure tan bé com poden, encara que s’equivoquin», assenyala Caraballo.
«Perquè l’Antón s’equivoca moltíssim a la sèrie, igual que la Uxía, i veure’ls fer-ho és part de la comèdia. Però és que no passa res per equivocar-se», subratlla l’actriu sobre una sèrie de vuit episodis en què també participen actors com Carmen Ruiz, Antonio Durán ‘Morris’, Darío Loureiro i Nuno Gallego.
